10 objets Lululemon qui nous obsèdent ce mois-ci

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Si vous cherchez à rafraîchir votre collection de vêtements de sport, Lululemon vous a couvert! De nouvelles teintes audacieuses, réservoirs flatteurs, sweats à capuche sophistiqués, et leggings polyvalents et shorts, nous sommes obsédés par toutes les nouvelles pièces Lululemon qui viennent de tomber.

Notre préféré? Ce haut léger à taille nouée qui rendra votre taille arrachée au gymnase.

Pour plus de nos favoris de Lululemon ce mois-ci, faites défiler ci-dessous!