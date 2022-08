10 nouveaux incendies de forêt causés par la foudre au centre de pompiers du sud-est

L’activité des incendies a repris dans le centre d’incendie du sud-est, le BC Wildfire Service signalant 10 nouveaux incendies causés par la foudre dans la région.

Le BC Wildfire Service indique que les orages prévus d’hier (11 août) ont traversé la région et ont augmenté l’activité des incendies. Les orages devraient se poursuivre aujourd’hui (12 août), avec des vents accrus prévus pour samedi.

“Nous nous attendons à découvrir de nouveaux incendies à cause de ce modèle météorologique dans les prochains jours”, a déclaré le BC Wildfire Service dans une mise à jour. «Les équipes au sol et les ressources aéronautiques sont stratégiquement déployées sur de nouveaux incidents dans un ordre prioritaire au fur et à mesure qu’ils sont découverts. Depuis ce matin, ces incendies nouvellement découverts ont été des cibles d’attaque initiales ; ce qui signifie qu’ils peuvent être attaqués directement. Sur la plupart de ces nouveaux feux, des lignes de contrôle sont établies à côté du feu. Une attaque directe est menée sur des incendies de forêt de faible intensité qui présentent un risque minimal pour la sécurité des pompiers. »

Aucune structure ou infrastructure n’est actuellement menacée, mais comme il s’agit d’une situation en évolution, BC Wildfire continuera d’informer le public au cours des prochains jours, au besoin.

Actuellement, 24 incendies brûlent dans le centre d’incendie du sud-est. Depuis le 1er avril 2022, il y a eu 112 incendies couvrant 4 051 hectares. Parmi les incendies de cette année, 77 % sont causés par la foudre.

Les feux de camp, les feux à ciel ouvert de catégorie 2 et de catégorie 3 restent interdits.

«Nous voudrions rappeler à chacun d’être responsable de toute activité susceptible de créer un incendie de forêt. Les incendies de forêt d’origine humaine sont entièrement évitables et détournent inutilement les ressources de lutte contre les incendies des incendies naturels », a déclaré la mise à jour du BC Wildfire Service.

