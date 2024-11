​​​Novembre est le Mois de la sensibilisation au diabète, le moment de partager des informations sur la prévention et les soutiens. Pour bien commencer le mois, vérifiez vos connaissances ci-dessous avec 10 mythes courants sur le diabète de type 2.

Mythe: Je ne devrais subir un contrôle de diabète que si j’ai des symptômes.

Vérité: De nombreuses personnes diabétiques ne présentent aucun symptôme. Détecter le diabète à un stade précoce peut prévenir les dommages causés par une glycémie élevée. Se faire contrôler régulièrement est la meilleure première étape pour se protéger.

Mythe: Vous ne pouvez pas consommer de sucre avec le diabète.

Vérité: Tous les aliments peuvent faire partie d’une alimentation équilibrée. La quantité et la fréquence à laquelle vous consommez certains aliments dépendent de votre alimentation globale et de votre glycémie.

Mythe: Je suis la seule personne à ressentir de la honte et de la peur face au diabète.

Vérité: De nombreuses personnes confient éprouver de la peur et de la honte lorsqu’elles apprennent qu’elles sont atteintes de diabète. Établir des liens avec vos proches, apprendre des autres personnes diabétiques et trouver du soutien qui respecte vos valeurs peut vous aider à surmonter ces sentiments.

Mythe: Toute personne atteinte de diabète de type 2 devrait suivre le même plan.

Vérité: Il existe de nombreuses façons de vivre longtemps, en bonne santé et de manière équilibrée avec le diabète. Se renseigner sur le diabète, sur votre corps et sur ce qui contribue à maintenir votre glycémie équilibrée est la meilleure façon de créer un plan de bien-être pour le diabète qui vous convient. Il s’agit souvent d’une combinaison de mouvement (exercice), d’une alimentation équilibrée, de contrôle de la glycémie, de médicaments et de réduction du stress.

Mythe: Seules les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent prendre de l’insuline.

Vérité: Toutes les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent prendre de l’insuline, et CERTAINES personnes atteintes de diabète de type 2 doivent également prendre de l’insuline. Cela dépend de la quantité d’insuline que le corps d’une personne est capable de produire lui-même. Nous avons besoin d’insuline pour vivre, donc soit notre corps la produit, soit nous devons la prendre.​

Mythe: Ozempic est un nouveau type d’insuline.

Vérité: L’insuline et Ozempic sont deux types de médicaments contre le diabète. Ils sont tous deux pris par injection plutôt que par pilule. Cependant, ce sont des médicaments différents qui soutiennent le corps de différentes manières. Les deux aident à faire baisser la glycémie.

Mythe: Je suis diabétique donc je ne peux pas faire d’exercice.

Vérité: Bouger votre corps d’une manière qui vous fait du bien utilise le sucre du sang. Cela aide à maintenir une glycémie équilibrée. Les exemples sont les promenades, la danse, la chasse, les sports d’équipe ou le jardinage. ​

Mythe: Je peux arrêter de prendre des médicaments contre le diabète une fois que ma glycémie est équilibrée.

Vérité: Les médicaments contre le diabète aident le corps à utiliser la glycémie comme source d’énergie et à maintenir l’équilibre glycémique. Tout le monde est différent, mais la plupart des personnes atteintes de diabète bénéficient de médicaments qui protègent leur corps des dommages causés par l’hyperglycémie.

Mythe: Le diabète de type 2 est causé uniquement par ce que vous mangez.

Vérité: Le diabète peut être causé par de nombreux facteurs, notamment la génétique, le stress, les hormones et l’alimentation.

Mythe: Sauter des repas est un bon moyen de perdre du poids et de gérer le diabète.

Vérité: Les personnes atteintes de diabète doivent prendre des repas réguliers pour maintenir leur glycémie en équilibre. La fréquence et la quantité de manger dépendent de la glycémie de chaque personne.​

Résumé: Vivre avec le diabète peut être difficile, mais il existe de nombreuses façons de vivre une vie saine, longue et bien remplie. Nous pouvons nous remonter le moral en partageant nos histoires, en nous renseignant sur le diabète, en célébrant nos réussites et en nous édifiant mutuellement. Nous sommes plus forts ensemble.

Pour en savoir plus sur le diabète, veuillez visiter la page Web sur le diabète.