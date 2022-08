10 morts dans un incendie rapide en Pennsylvanie, selon des responsables

Le voisin, Michael Swank, a déclaré qu’il s’était réveillé vers 2h30 du matin et avait entendu des bruits de claquement, qu’il avait d’abord pensé à des coups de feu. Il a regardé à l’extérieur et a vu le porche d’une maison de l’autre côté de la rue englouti par les flammes. Il a dit que les bruits qu’il avait entendus semblaient être des pots de peinture ou des bonbonnes de propane qui s’enflammaient et explosaient.