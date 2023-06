10 morts dans un accident de bus lors d’un mariage en Australie, le conducteur arrêté

Cette capture d’écran tirée d’une séquence vidéo fournie par l’Australian Broadcast Corporation (ABC) le 12 juin 2023 via AFPTV montre le site d’un accident de bus, où 10 personnes d’une fête de mariage ont été tuées, à Cessnock, dans la région viticole australienne de Hunter au nord de Sydney .

Dix personnes ont été tuées dans un accident de bus en Australie.

L’accident s’est produit dimanche vers 23h30.

Le chauffeur du bus a été transporté à l’hôpital pour des tests.

Au moins 10 personnes ont été tuées et 25 blessées après qu’un bus transportant un groupe d’invités à un mariage s’est écrasé en Australie.

La police de l’État oriental de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que l’accident dans la pittoresque région viticole de Hunter Valley s’était produit dimanche vers 23h30 (13h30 GMT) près de Greta, à environ 180 km au nord-ouest de Sydney.

L’autocar aurait quitté une rampe à un rond-point par une nuit brumeuse, bien que le brouillard n’ait pas été identifié comme une cause de l’accident.

« Je comprends qu’ils avaient été à un mariage ensemble, j’ai cru comprendre qu’ils voyageaient ensemble … probablement pour leur logement », a déclaré la commissaire adjointe par intérim de la police de NSW, Tracy Chapman, lors d’un point de presse télévisé.

Deux des passagers ont été transportés par hélicoptère depuis les lieux de l’accident, a ajouté Chapman.

La couverture télévisée a montré l’autocar de couleur claire couché sur le côté après l’accident, avec une douzaine de secouristes portant des gilets jaunes à haute visibilité travaillant à proximité.

Le chauffeur de l’autocar, un homme de 58 ans, a été transporté à l’hôpital où il a subi des tests obligatoires. Il devrait être inculpé pour l’accident, a indiqué la police.

Chapman a dit :

Il est en état d’arrestation. Il a été le conducteur d’une collision de véhicules à moteur où il y a eu des blessures mortelles et des accusations seront portées.

La Hunter Valley et ses vignobles sont un endroit populaire pour les courts séjours et les mariages.

Un maire local a déclaré que le bus qui s’était écrasé venait d’une réception de mariage dans un domaine viticole voisin.

« Tous les Australiens se réveillant aux nouvelles tragiques du Hunter envoient nos plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont été tués dans cette horrible tragédie de bus », a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese.

« Qu’une journée de joie se termine par une perte aussi dévastatrice est vraiment cruel. Nos pensées vont également à ceux qui ont été blessés », a-t-il déclaré dans un message sur les réseaux sociaux.

La zone est examinée par la police médico-légale spécialisée et une unité d’enquête sur les accidents.

Les deux pires accidents de bus en Nouvelle-Galles du Sud ont été des collisions frontales à deux mois d’intervalle en 1989, qui ont tué 35 et 21 personnes chacune.

Dix-huit personnes sont mortes en 1973 lorsqu’un bus touristique a dévalé une pente après une panne de frein.