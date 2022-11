10 morts dans l’incendie d’un appartement dans le Xinjiang (nord-ouest de la Chine)

BEIJING – Un incendie dans un immeuble d’habitation dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a fait 10 morts et neuf blessés, ont annoncé vendredi les autorités.

Les blessés devaient tous survivre et la cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête, a indiqué le gouvernement local.

Quatre personnes ont été arrêtées pour l’incendie de la ville d’Anyang et les autorités locales ont ordonné des inspections de sécurité approfondies.

Des infrastructures vieillissantes, une mauvaise sensibilisation à la sécurité et, dans certains cas, la corruption gouvernementale ont conduit à une série d’incendies, d’explosions et d’effondrements de bâtiments récents dans toute la Chine, qui continue de faire face à de nouvelles épidémies de COVID-19, provoquant des blocages et des restrictions de voyage rigides affectant des millions de personnes. .