10 morts dans l’est de la Chine après que deux tornades ont frappé la région en quelques heures

Deux tornades en quelques heures ont tué 10 personnes et en ont gravement blessé quatre autres dans l’est de la Chine, ont annoncé mercredi les médias officiels.

La première tornade a frappé mardi après-midi certaines parties de la ville de Suqian, dans la province du Jiangsu, a annoncé la chaîne de télévision publique CCTV. Il a détruit 137 maisons et endommagé des terres agricoles et des élevages de porcs. Cinq personnes sont mortes et quatre ont été blessées.

Une deuxième tornade dans la soirée a tué cinq personnes dans la ville de Yancheng, située dans la même province, à environ 200 kilomètres au sud-est de Suqian.

Des vidéos publiées en ligne de la première tornade montraient des voitures qui avaient été secouées, dont au moins une renversée sur le côté, et des débris tourbillonnant dans les airs au-dessus d’un bâtiment de plusieurs étages.

CCTV a indiqué que l’électricité et le service routier avaient été rétablis dans la région de Suqian.

Les tornades sont rares en Chine mais ont causé des morts dans le Jiangsu ces dernières années. Une personne dans la province a été tuée dans une tornade l’année dernière et quatre sont mortes en 2021. Une autre tornade a tué huit personnes dans la ville de Wuhan le même jour.