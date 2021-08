10 morts dans l’accident d’une camionnette transportant des migrants

Une camionnette surchargée transportant 29 migrants s’est écrasée mercredi sur une autoroute isolée du sud du Texas, tuant au moins 10 personnes, dont le conducteur, et en blessant 20 autres, ont annoncé les autorités.

L’accident s’est produit peu après 16 heures sur l’US 281 à Encino, Texas, à environ 50 miles au nord de McAllen, Texas. Le shérif du comté de Brooks, Urbino « Benny » Martinez, a déclaré que le fourgon, conçu pour contenir 15 passagers, était très lourd et s’est renversé lorsque le conducteur a perdu le contrôle dans un virage, a rapporté l’Associated Press.

Un témoin aurait vu une camionnette Ford rouler à toute allure sur cette autoroute lorsque le conducteur a essayé de tourner, et la camionnette s’est écrasée contre un poteau métallique, le sergent du ministère de la Sécurité publique du Texas. Nathan Brandley a déclaré à KTRK.

Brandley a déclaré que le nombre de morts était initialement annoncé à 11 mais a ensuite été révisé. Il a également déclaré que les 20 qui ont survécu à l’accident initial ont tous des blessures graves à critiques.

Encino est une communauté d’environ 140 habitants à environ 3 km au sud du poste de contrôle de la patrouille frontalière de Falfurrias. Le DPS du Texas a déclaré que ses soldats enquêtaient.

Plus tôt cette année en mars, au moins 13 personnes, dont le conducteur, sont décédées après qu’un SUV rempli d’au moins 25 sans-papiers soit entré en collision avec un semi-camion près de la frontière américano-mexicaine en Californie. La camionnette de mercredi ne semblait pas être impliquée dans une poursuite, a déclaré Martinez au Monitor.

« Une énorme perte de vie » :Les victimes du crash meurtrier en Californie devraient être au centre des changements de politique américaine, selon les dirigeants

« Elle courait pour sa vie »:Mère de 4 enfants voulait une nouvelle vie en Amérique. Mais elle est décédée dans un accident mortel près de la frontière américano-mexicaine

« Entasser des dizaines de personnes dans des véhicules à huit passagers et conduire imprudemment pour éviter d’être détecté montre un mépris total pour la vie humaine », a déclaré le procureur américain par intérim Randy Grossman dans un communiqué de mars. « Nous allons trouver et poursuivre les passeurs qui utilisent ces méthodes et causent de telles morts tragiques et évitables.

Plus tard en mars, huit migrants dans une autre camionnette surpeuplée ont été tués lorsque le véhicule a percuté un autre camion lors d’une poursuite policière près de la ville frontalière de Del Rio, au Texas, ont annoncé les autorités.

Vendredi dernier, le ministère de la Justice a poursuivi l’État du Texas et le gouverneur Greg Abbott pour un décret ordonnant aux soldats de l’État d’arrêter les véhicules soupçonnés de transporter des migrants non autorisés en détention fédérale. L’ordonnance a été bloquée mercredi par un juge fédéral.

Une augmentation du nombre de migrants franchissant illégalement la frontière a entraîné une augmentation du nombre d’accidents impliquant des véhicules bondés de migrants qui paient des sommes importantes pour être introduits clandestinement dans le pays. Le Dallas Morning News a rapporté que le recrutement de jeunes conducteurs pour les circuits de contrebande, combiné à une vitesse excessive et à une conduite imprudente de ces jeunes, a conduit à des accidents horribles.

Contribution : The Associated Press