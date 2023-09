10 morts au Vietnam après qu’un incendie ait brûlé un immeuble de 9 étages

Un incendie dans un immeuble de neuf étages dans la capitale vietnamienne a tué au moins 10 personnes, dont quatre enfants, et en a blessé plus de 50 autres, ont rapporté mercredi les médias officiels.

L’incendie a été éteint et les opérations de secours se poursuivent, a rapporté l’agence de presse officielle vietnamienne. Les autorités n’ont pas confirmé le nombre exact de décès. Les premiers rapports suggéraient un nombre de morts plus élevé, les blessés et les morts étant transportés vers différents hôpitaux de la ville.

La chaîne de télévision nationale VTV a déclaré que quatre enfants figuraient parmi les personnes tuées.

L’incendie aurait commencé mardi soir et les sauveteurs ont eu du mal à atteindre le bâtiment situé dans une ruelle étroite du sud de Hanoï. Il n’était pas clair dans l’immédiat quelle partie du bâtiment avait brûlé.

Il abritait 150 habitants et 54 des 70 personnes sauvées de l’incendie ont été hospitalisées en raison de leurs blessures, ont indiqué les médias officiels. Les résidents ont été soignés pour inhalation de fumée et blessures subies alors qu’ils tentaient de s’échapper du bâtiment.

Les autorités enquêtaient sur les causes de l’incendie, qui s’est déclaré vers minuit dans le parking du bâtiment dépourvu de sortie de secours.

Un incendie meurtrier dans un salon de karaoké dans la province de Binh Duong, au sud du Vietnam, a tué 32 personnes l’année dernière.