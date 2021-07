10 morts, 44 blessés alors qu’un bus sort de l’autoroute et s’écrase en Croatie (PHOTOS)

Une nouvelle déchirante aujourd’hui : un bus avec 67 passagers voyageant de Francfort, en Allemagne, au Kosovo s’est écrasé en Croatie, tuant au moins 10 personnes et en blessant 45. La cause n’est pas encore connue. Les autorités de 🇭🇷 se coordonnent avec le gouvernement de 🇽🇰 et le Premier ministre du Kosovo est en route pour la Croatie. pic.twitter.com/pIaDLthoiz

– Admirim (@admirim) 25 juillet 2021