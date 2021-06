10 morts, 151 disparus dans un immeuble de Floride

SURFSIDE, Floride – Alors que les sauveteurs fouillaient les débris d’un immeuble en copropriété de Floride effondré lundi dans l’espoir désespéré de retrouver des survivants, les questions sur ce qui a fait tomber la structure ne font que s’intensifier.

Le nombre de morts de l’effondrement est passé à 10 après que les premiers intervenants ont retiré un corps du site lundi, a déclaré la maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Quatre ont été sortis des décombres des tours Champlain Sud dimanche. Levine Cava a déclaré que 151 personnes étaient toujours portées disparues.

La Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden serait prêt à engager des ressources fédérales pour une enquête sur la cause de l’effondrement.

Il y a moins de trois ans, un ingénieur avait mis en garde contre des problèmes structurels majeurs dans le gratte-ciel Surfside, mais un mois plus tard, un responsable de la construction de la ville a déclaré aux membres du conseil que la structure était en « très bon état », selon le procès-verbal de cette réunion publié lundi. .

Le responsable de Surfside, Rosendo « Ross » Prieto, a été cité comme faisant ces commentaires lors d’une réunion du conseil d’administration du condo le 15 novembre 2018. En octobre, la société d’ingénierie Morabito Consultants a publié un rapport décrivant les principaux défauts du bâtiment.

Au cours du week-end, les responsables de Surfside ont publié des dizaines de documents sur le site Web de la ville, y compris ceux de Morabito alertant sur des « dommages structurels majeurs » et le potentiel de « dommages exponentiels ».

La discussion avec Prieto, qui ne travaille plus à Surfside et n’a pas pu être joint pour commenter lundi, est intervenue alors que Champlain Towers commençait à explorer quels travaux étaient nécessaires en vertu des ordonnances de la ville et du comté pour que le bâtiment réponde à une recertification de 40 ans qui devait arriver en 2021.

Les responsables de la ville et les pompiers ont réaffirmé lors d’une conférence de presse lundi matin que les premiers intervenants étaient toujours dans une opération de recherche et de sauvetage.

« Ils sont là avec toutes les ressources dont ils ont besoin pour s’assurer qu’ils peuvent rechercher cette zone », a déclaré Levine Cava.

Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Ray Jadallah, a déclaré que les équipes avaient identifié des vides supplémentaires dans les décombres où les résidents pouvaient être localisés, mais il n’y avait aucune preuve que quelqu’un se trouvait à l’intérieur. Les équipages écoutaient également des sons provenant des décombres, mais aucun n’a pu être identifié comme provenant de personnes, a-t-il déclaré.

Jadallah a déclaré que la décision de passer de la recherche et du sauvetage à la récupération ne peut être prise que lorsque les équipages sont convaincus que personne ne peut être en vie dans aucune partie des décombres.

« Ce n’est pas basé sur une petite section car elle a été complètement détruite. Nous devons regarder l’ensemble de la pile », a-t-il déclaré. « Nous n’en sommes pas encore là. »

Une section des tours Champlain Sud, construites en 1981 juste au nord de Miami Beach, s’est effondrée jeudi. La vidéo montre le centre de l’aile qui se froisse avant que l’autre extrémité ne tombe.

Effondrement d’un immeuble à Miami :De multiples facteurs pourraient avoir contribué, selon les experts

Voici ce que l’on sait lundi :

Le président Biden soutient l’enquête

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président Joe Biden pensait qu’une enquête devrait être ouverte sur l’effondrement de Champlain Towers South.

Lors d’un point de presse lundi, on a demandé à Psaki si Biden pensait que le gouvernement fédéral avait un rôle à jouer dans l’examen des défaillances des infrastructures qui ont conduit à la tragédie.

« Il pense qu’il devrait y avoir une enquête », a répondu Psaki. « Certes, nous voulons jouer tout rôle constructif que nous pouvons jouer avec les ressources fédérales pour aller au fond des choses et empêcher que cela ne se produise à l’avenir. »

Elle a déclaré que des agents d’agences fédérales, dont la Federal Emergency Management Agency et les National Institutes of Standards and Technology, ont été déployés en Floride pour aider à ces efforts.

Biden a été informé de la situation par un administrateur de la FEMA, a déclaré Psaki.

– Chelsey Cox

L’agence fédérale va mener une enquête approfondie

L’enquête sur les causes de l’effondrement des tours Champlain Sud est déjà en cours, ont déclaré des responsables lors d’une conférence de presse lundi après-midi.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il s’était entretenu avec des représentants du National Institute of Standards and Technology, qui mènera une enquête sur les causes de l’effondrement. Le NIST a été créé après les attaques terroristes du 11 septembre et a enquêté sur cet incident et sur d’autres tels que l’incendie d’une discothèque à Rhode Island en 2003, la tornade de 2011 à Joplin, dans le Missouri et l’ouragan Maria à Porto Rico en 2017.

« Ils n’ont jamais simplement fait s’effondrer un bâtiment sans impliquer ni des dangers ni des actes de terrorisme », a déclaré DeSantis. « Ce sera quelque chose d’important et de très approfondi. … Cela va prendre beaucoup de temps. C’est le genre d’horizon sur lequel ils travaillent. »

DeSantis a déclaré que des enquêtes plus immédiates menées par le comté de Miami-Dade et la ville de Surfside pourraient faire la lumière plus rapidement et ont fait allusion à la possibilité de modifications réglementaires de l’État si nécessaire à la suite de ces évaluations.

« S’il y a des choses qui doivent être faites au niveau de l’État, nous voudrions évidemment obtenir des informations dès que possible », a déclaré DeSantis.

— Jesse Mendoza, Sarasota Herald-Tribune

Le maire de Surfside décrit un enfant en train de prier sur le site

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a décrit lundi une interaction qu’il a eue avec un enfant qui attendait des nouvelles de l’un de ses parents qui se trouvait à l’intérieur du bâtiment au moment de l’effondrement.

Burkett a déclaré qu’il avait déjà vu la fillette de 11 ou 12 ans sur le site avec l’un de ses parents, mais qu’il l’avait retrouvée seule dimanche soir.

« Ce qu’elle me disait… elle se lisait une prière juive, assise à l’endroit où se trouve probablement l’un de ses parents. Et cela m’a vraiment fait comprendre. Elle ne pleurait pas. Elle était juste perdue. » il a dit.

Au moins 35 Juifs figurent parmi les disparus, dont certains de nationalité israélienne, a déclaré à USA TODAY Maor Elbaz-Starinsky, consul général d’Israël à Miami.

Des équipes de recherche et de sauvetage israéliennes étaient également sur le site ce week-end. DeSantis a déclaré que les responsables israéliens qui ont visité le site ont déclaré que les équipes de pompiers de Miami suivaient les mêmes protocoles que l’équipe israélienne.

Membres de la famille du site de l’effondrement de la tournée disparue ; le sauveteur tombe de 25 pieds

Les membres des familles des 151 personnes toujours portées disparues ont eu droit à une visite privée de la région dimanche après-midi.

Environ 100 membres de la famille ont visité le site, qui a connu des incendies électriques et des inondations qui ont ralenti la reprise. Des proches ont poursuivi leurs visites lundi, observant les efforts de sauvetage depuis l’extérieur d’un bâtiment voisin.

L’incertitude quant au sort des êtres chers suscite la peur et la frustration, et les experts en catastrophes disent que c’est l’une des raisons pour lesquelles l’identification du corps devient une telle priorité. Les autorités ont testé l’ADN des survivants et des membres de leur famille, rassemblant une base de données qu’ils peuvent ensuite utiliser pour identifier plus rapidement les restes. Les échantillons provenant de parents proches sont les plus rapides et les plus faciles à comparer, ont déclaré les experts.

« Le temps que cela prend est tellement douloureux, et c’est pourquoi cela compte », a déclaré Julie French, une ancienne scientifique de l’ADN de la police de l’État du Michigan qui travaille maintenant pour la société de test ADN rapide ANDE. « Cela met fin aux familles en deuil, le plus rapidement possible. »

Au cours de la tournée familiale dimanche, un secouriste est tombé à 25 pieds dans le monticule de décombres, a déclaré Jadallah, soulignant le danger auquel les équipages sont confrontés.

« Nous parlons de béton pulvérisé. Nous parlons d’acier. Chaque fois qu’il y a une action, il y a une réaction », a-t-il déclaré. « Nous creusons dans des décombres de béton de la taille d’un ballon de basket, de la taille d’une balle de baseball. »

Les rapports d’inspection détaillent les «dommages structurels majeurs» au garage, au moins 9 millions de dollars de réparations

Moins de trois ans avant l’effondrement, les ingénieurs ont noté des défauts de conception et une imperméabilisation défaillante qui pourraient entraîner des « dommages exponentiels », selon des documents publiés vendredi soir.

Une lettre au trésorier de l’association de copropriété le 8 octobre 2018, comprenait des pages de réparations recommandées. L’un d’eux a mis en garde contre un échec de l’imperméabilisation causant des « dommages structurels majeurs » sur une dalle de béton au-dessus d’un garage et a déclaré : « Si l’on ne remplace pas l’imperméabilisation dans un proche avenir, l’étendue des dommages au béton augmentera de façon exponentielle ».

L’auteur a averti que la conception était défectueuse, que le remplacement serait compliqué et qu’il s’agissait d’un « problème systémique ».

En savoir plus sur les documents Surfside :Les rapports d’inspection d’un condo effondré de la région de Miami détaillent des «dommages structurels majeurs» au garage

Les documents indiquent également que les réparations ont été estimées à au moins 9 millions de dollars.

Des courriels publiés par des responsables de Surfside indiquaient également que le vice-président de l’association de copropriété de l’époque avait envoyé le rapport, qui comprenait des informations sur la dalle et le béton endommagé, à un responsable de la construction de la ville dès le 13 novembre 2018.

Les problèmes décrits dans ce rapport pourraient indiquer qu’il y avait d’autres problèmes invisibles, a déclaré Gregg Schlesinger, entrepreneur général et avocat de Fort Lauderdale qui a traité des poursuites fondées sur des défauts de construction.

« Il semble que (les inspecteurs) n’aient peut-être pas été en mesure d’examiner les éléments structurels dans d’autres parties du bâtiment », a déclaré Schlesinger. « Il y avait probablement des problèmes d’eau similaires ailleurs. »

Cependant, plus d’une douzaine d’experts qui se sont entretenus avec USA TODAY ne sont pas parvenus à un consensus sur les causes de l’effondrement. Certains ont souligné l’élévation du niveau de la mer et l’effet corrosif de l’eau salée apportée par les marées montantes. D’autres se sont interrogés sur la stabilité du sol sous-jacent ou sur des questions telles qu’une construction de mauvaise qualité ou une surveillance laxiste.

Les noms des victimes de l’effondrement dévoilés

Parmi les personnes tuées dans la catastrophe figuraient Antonio Lozano, 83 ans, et Gladys Lozano, 79 ans, un couple marié sur le point de célébrer leur 59e anniversaire de mariage. Le couple, tous deux émigrés cubains, a dîné avec leur fils, Sergio Lozano, quelques heures avant l’effondrement, a-t-il déclaré à WPLG-TV de Miami. S’il y a un réconfort dans leur mort, a-t-il dit, c’est de savoir que les deux « sont allés ensemble et sont allés rapidement ».

D’autres qui ont été identifiés sont les résidents Manuel LaFont, 54 ans; Stacie Fang, 54 ans; Leon Oliwkowicz, 80 ans, et sa femme, Cristina Beatriz de Oliwkowicz, 74 ans ; et Luis Bermudez, 26 ans, et sa mère, Ana Ortiz, 46 ans.

Disparus:Plus de 150 personnes sont toujours portées disparues dans l’effondrement d’un immeuble à Miami. Voici ce que nous savons d’eux.

Le fils adolescent de Fang, Handler, a été secouru par un habitant voisin, Nicholas Balboa, qui promenait son chien près des bâtiments et a entendu ses cris.

LaFont dormait lorsque le bâtiment est tombé, a déclaré son ex-femme, Adriana LaFont, au réseau USA TODAY. La femme de 42 ans a déclaré que les débris ressemblaient à une zone de guerre. « Quand je l’ai vu, j’ai failli mourir », a déclaré LaFont en espagnol. « J’avais l’impression que ces murs me tombaient dessus aussi. »

Parmi les personnes portées disparues se trouvaient de nombreux Sud-Américains et des membres de la communauté juive de Surfside. JetBlue a déclaré dimanche que l’un de ses agents de bord figurait parmi les disparus. Un médecin, un professeur et un professeur de yoga étaient également portés disparus.

Les résidents des tours Champlain Nord se demandent si le bâtiment est sécuritaire

Juste au nord de Champlain Towers South se trouve un immeuble à condos presque identique, dans lequel les résidents ont demandé si leurs maisons étaient sûres, a déclaré le maire de Surfside, Charles Burkett.

Champlain Towers North est « fondamentalement le même bâtiment à presque tous égards que celui qui s’est effondré », a-t-il déclaré. « Construit par le même entrepreneur, à peu près à la même époque, avec les mêmes plans centraux et probablement avec les mêmes matériaux. »

Le bâtiment n’a pas semblé être endommagé lorsque le bâtiment au sud s’est effondré, mais Burkett a déclaré qu’il y aurait des ressources à la disposition des résidents qui souhaitent évacuer.

« C’est effrayant », a déclaré le résident Bud Thomas, 55 ans. « J’espère que celui-ci n’a pas les mêmes problèmes structurels que l’autre. »

Contributeurs : Elizabeth Weise, Kyle Bagenstose, Trevor Hughes, Elinor Aspegren, Erin Mansfield, Aleszu Bajak, Christine Fernando, John Bisognano, Hannah Morse et Romina Ruiz-Goiriena