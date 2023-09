10 moments farfelus du premier jour du procès antitrust de Google

Alors que Google affrontait le ministère de la Justice le premier jour d’une procès antitrust très attendu, l’avocat d’entreprise John Schmidtlein a présenté une perspective intéressante. « Cette affaire concerne vraiment Microsoft », a déclaré Schmidtlein.

Si vous pouvez nommer un moteur de recherche autre que Google, c’est probablement Bing, mais l’outil de recherche rival de Microsoft n’est qu’une blague comparé à la suprématie de Google en matière de recherche, avec une part de marché de 3 %. Selon le gouvernement, cela est dû au fait que Google met ses concurrents à genoux en payant des sociétés comme Apple jusqu’à 10 milliards de dollars par an pour que son outil de recherche soit l’outil par défaut sur les téléphones et les navigateurs. Mais selon Schmidtlein, le manque de succès de Microsoft n’a rien à voir avec un comportement anticoncurrentiel : c’est parce que Bing est nul et que Google est meilleur.

« Microsoft n’a pas réussi à investir, n’a pas réussi à innover », et cela serait toujours vrai, que Google supprime ou non les chèques géants d’Apple, Samsung, Mozilla et d’autres sociétés pour en faire le choix par défaut, a déclaré Schmidtlein.

Ce procès marque la première bataille antitrust majeure du gouvernement contre une entreprise technologique depuis que le DOJ a attaqué Microsoft à la fin des années 90. Il nous faudra beaucoup de temps avant de parvenir à un verdict, mais dès le premier jour, nous avons déjà eu droit à des révélations surprenantes – et hilarantes.

Cliquez sur le diaporama ci-dessus pour découvrir les meilleures choses qui se sont produites le premier jour du procès antitrust de Google, ou faites simplement défiler vers le bas si vous êtes sur un appareil mobile.