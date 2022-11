“10 millions d’Ukrainiens sont sans électricité” alors qu’une nouvelle vague de frappes russes frappe le réseau ukrainien

La Russie a ciblé les infrastructures ukrainiennes dans une nouvelle vague de frappes de missiles.

Les habitants de Kherson se sont précipités pour stocker des fournitures.

Les autorités ont découvert des “chambres de torture” russes à Kherson.

De nouvelles frappes russes ont frappé jeudi des villes à travers l’Ukraine, paralysant l’infrastructure énergétique du pays et plongeant des millions de personnes dans l’obscurité alors que l’hiver s’installe et que les températures chutent.

Des barrages répétés ont perturbé l’approvisionnement en électricité et en eau dans toute l’Ukraine, mais le Kremlin a imputé la souffrance des civils au refus de Kyiv de négocier, plutôt qu’aux attaques russes.

Des journalistes de l’AFP dans plusieurs villes ukrainiennes ont déclaré que le dernier assaut a coïncidé avec la première chute de neige de la saison, après que des responsables à Kyiv ont mis en garde contre des jours “difficiles” à venir.

“Actuellement, plus de 10 millions d’Ukrainiens sont sans électricité”, a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que les régions d’Odessa, Vinnytsia, Soumy et Kyiv étaient les plus touchées.

LIRE | “Ils bombardent notre production de gaz” – Des frappes russes frappent des villes à travers l’Ukraine, selon des responsables

Les frappes sur le réseau électrique ukrainien font suite à une série de revers sur le champ de bataille pour la Russie, notamment le retrait de Kherson la semaine dernière.

Depuis que les forces russes ont mis fin à leur occupation de huit mois de la ville stratégique du sud, des récits effrayants ont émergé, le médiateur ukrainien Dmytro Lubynets décrivant les conditions là-bas comme “horribles”.

Lubynets a déclaré que les autorités avaient découvert des “chambres de torture” russes où des dizaines de personnes avaient été maltraitées et tuées.

Jeudi, les habitants de Kherson se sont précipités pour stocker de la nourriture, des couvertures, des couches et des vêtements d’hiver.

Capturant la fatigue des Ukrainiens face aux pannes d’électricité et de chauffage neuf mois après le début de la guerre, l’artiste de rue britannique Banksy a publié une vidéo sur Instagram montrant une femme réconfortant son enfant à l’extérieur d’un jardin d’enfants bombardé.

Elle dit:

Nous avons déjà tellement pleuré, nous n’avons plus de larmes.

Le graffeur insaisissable a décoré des murs et des ruines à l’extérieur de la capitale ukrainienne avec des pochoirs et des peintures murales que certains ont salués comme un symbole de l’invincibilité de leur pays.

À l’approche de l’hiver, Moscou et Kyiv ont réussi à prolonger un accord permettant à l’Ukraine d’exporter des céréales via la mer Noire, après que l’expiration imminente de l’accord ait suscité des craintes pour l’approvisionnement alimentaire mondial.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l’accord était “essentiel” pour éviter une crise alimentaire mondiale.

Alors que la Russie intensifie ses bombardements aériens sur l’Ukraine, les responsables affirment que les infrastructures énergétiques et d’autres cibles civiles sont bombardées.

Le chef de la région centrale de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a déclaré que des grèves avaient frappé le centre administratif de Dnipro.

“Une entreprise industrielle a été touchée. Il y a un grand incendie”, a-t-il déclaré, annonçant plus tard que 23 personnes avaient été blessées, dont une jeune fille de 15 ans.

L’administration régionale de la capitale a déclaré: “Quatre missiles et cinq drones Shahed ont été abattus au-dessus de Kyiv”, faisant référence aux drones suicides de fabrication iranienne que Moscou a déployés en essaims contre des cibles ukrainiennes.

Dans la région sud d’Odessa, une frappe russe a visé des infrastructures, et le gouverneur a averti les habitants de la menace d’une attaque de missiles “massives”, les exhortant à se mettre à l’abri.

La région orientale de Kharkiv a également été frappée, a annoncé le gouverneur Oleg Synegubov, ajoutant que la Russie avait touché des “infrastructures critiques” lors de frappes qui ont blessé au moins trois personnes.

En réponse, Zelensky a décrit la Russie comme un “État terroriste” et a déclaré que Moscou “veut apporter aux Ukrainiens seulement plus de douleur et de souffrance”.

Le Kremlin, cependant, a déclaré que Kyiv était finalement responsable des coupures de courant.

“La réticence de la partie ukrainienne à régler le problème, à entamer des négociations, son refus de rechercher un terrain d’entente – c’est leur conséquence”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Mardi, la plus grande attaque de missiles russes sur les infrastructures à travers l’Ukraine a coupé l’électricité à des millions de personnes, mais les approvisionnements ont été en grande partie rétablis en quelques heures.

La société ukrainienne d’énergie Ukrenergo a déclaré jeudi que la “vague de froid” avait entraîné une augmentation de la demande dans les régions où l’électricité avait récemment été rétablie, et le conseiller gouvernemental en énergie Oleksandr Kharchenko a déclaré aux médias que 50% des Ukrainiens subissaient des perturbations.

Zelenski a dit :

Nous faisons tout pour normaliser l’approvisionnement.

Les tensions ont augmenté plus tôt cette semaine après qu’un missile a atterri dans une ville polonaise à la frontière avec l’Ukraine, et il y a eu une vague d’accusations sur qui était responsable de l’explosion qui a tué deux personnes.

Zelensky, après avoir précédemment déclaré qu’un missile russe était à blâmer, a semblé adoucir ses commentaires sur l’incident, qui avait soulevé le spectre de forcer une réponse de l’OTAN.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé. Nous ne savons pas avec certitude. Le monde ne sait pas”, a déclaré Zelensky.

Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a également semblé revenir sur la position de Kyiv selon laquelle c’était un missile russe qui avait frappé la Pologne à la suite d’un appel avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

“Nos experts sont déjà en Pologne”, a tweeté Kuleba.

“Nous attendons d’eux qu’ils accèdent rapidement au site en coopération avec les forces de l’ordre polonaises.”

Le conflit s’est également répercuté devant les tribunaux européens cette semaine alors qu’un juge néerlandais a condamné jeudi deux Russes et un Ukrainien à la prison à vie pour la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine en 2014, tuant les 298 personnes à bord.

Aucun des suspects de ce stade antérieur des hostilités n’était présent au tribunal ou susceptible de purger sa peine, ce qui a incité Zelensky à saluer la décision “importante” mais à demander que les responsables soient tenus responsables.

Le Kremlin a rejeté la décision comme politiquement motivée tandis que l’Australie a accusé Moscou d ‘”abriter des meurtriers”.