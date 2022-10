10 millions de dollars pour Starved Rock mais pas un centime des frais de stationnement – ​​Shaw Local

Il est temps de facturer des frais de stationnement dans les parcs d’État de l’Illinois.

Ce poste n’est pas nouvellement occupé. En janvier 2017, j’ai écrit une colonne disant que nous étions en retard pour facturer de petits frais facultatifs pour les voitures dans l’État et des sommes plus importantes pour les visiteurs hors de l’État. Ensuite, le Michigan facturait 32 $ pour son passeport récréatif annuel; c’est maintenant 36 $. Le Wisconsin facture toujours 38 $.

L’Indiana et le Minnesota facturent également les visiteurs. Les deux États ont des frais quotidiens, il existe des options horaires et des réductions pour les résidents de l’État, les personnes âgées, les motos, plusieurs véhicules dans le même ménage, etc.

L’Illinois ne facture rien, puis les dirigeants se demandent pourquoi il n’y a pas assez d’argent pour entretenir les installations et doter entièrement le ministère des Ressources naturelles.

Ainsi, malgré certaines célébrations autour d’une couverture récente de 10 millions de dollars affectés aux réparations nécessaires depuis longtemps au parc d’État de Starved Rock – améliorations des sentiers, remplacement des ponts et des escaliers, amélioration de la filtration de l’eau, ajout de toilettes à voûte et mise à niveau des sites électriques des terrains de camping, entre autres travaux – le fait que le La liste des projets est si longue qu’elle témoigne d’un manque de planification à long terme.

Starved Rock attire régulièrement plus de 2 millions de visiteurs par an, ce qui augmente la fréquentation du Matthiessen State Park, un autre joyau (bien que plus petit). Mais le sous-financement a des effets à l’échelle de l’État. En juin 2021, IDNR a déclaré aux législateurs qu’il avait besoin de 2 500 employés pour gérer 330 installations détenues et louées par l’État, mais qu’il n’avait de financement que pour 1 170.

La sénatrice d’État Sue Rezin, R-Morris, a déposé une législation sur les frais d’admission à Starved Rock, mais n’a jamais obtenu un soutien suffisant, car les législateurs n’ont pas pu trouver un moyen équitable de garder le parc gratuit pour ceux qui vivent le plus près. Déployer la porte du personnel pour vérifier les codes postaux des clients n’est pas une solution idéale, et bien qu’il soit assez facile de laisser les Illinois se garer gratuitement tout en facturant les visiteurs, cela ne répondrait pas aux préoccupations sous-jacentes selon lesquelles ce sont les « gens de Chicago » qui entrent et « détruisent ” le parc (ou tomber d’une falaise et nécessiter des services de secours d’urgence).

Idéalement, toutes les offres récréatives de l’État seraient gratuites pour les contribuables de l’Illinois, mais nous traçons déjà certaines lignes : le stationnement et la randonnée sont gratuits, le camping est payant, les chasseurs et les pêcheurs paient les licences, les plaisanciers enregistrent les embarcations. Donc, résoudre ce problème est une question de savoir où tracer les quelques lignes suivantes.

Peut-être que le DNR peut coopérer avec le secrétaire d’État pour proposer une plaque d’immatriculation personnalisée aux utilisateurs fréquents. Les Illinois peuvent peut-être se qualifier pour acheter des laissez-passer pluriannuels ou même à vie, tandis que les visiteurs doivent payer chaque année, quoi qu’il arrive. Ou nous pouvons regarder tout ce que DNR propose et nous assurer que tout coûte entre un peu et beaucoup.

Le gouvernement est un service, pas une entreprise, mais cela ne veut pas dire que tout doit fonctionner à perte. Des frais raisonnables seraient un signe de respect envers tous ceux dont les impôts aident à financer les opérations du MRN.

