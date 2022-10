10 millions de dollars en subventions en direction du parc d’État de Starved Rock pour des améliorations par rapport aux crédits d’avril – Shaw Local

Le représentant de l’État Lance Yednock (D-Ottawa) a déclaré jeudi que des millions de dollars en subventions de l’État se dirigeaient vers le parc d’État de Starved Rock pour des améliorations.

Alvin Harper, surintendant complexe des parcs d’État de Starved Rock et Matthiessen, a déclaré que les fonds avaient été alloués dans un projet de loi de crédits promulgué le 19 avril, apportant environ 10 millions de dollars à Starved Rock. La prochaine étape consiste pour le Capital Development Board à soumissionner le projet à une équipe de conception et / ou à une société d’ingénierie, ce qui signifie que la construction et les améliorations pourraient ne pas commencer en 2023.

En collaboration avec le ministère des Ressources naturelles de l’Illinois, Yednock a déclaré que les derniers plans prévoient d’améliorer les sentiers du Tonti Canyon et du pont et du système de sentiers de La Salle Canyon, ce qui impliquera la mise à niveau ou le remplacement des ponts en bois, des escaliers, des trottoirs en bois et des murs de soutènement.

De plus, des améliorations au sentier du pont inférieur du sentier de la rivière French Canyon/de l’échelle de Jacob, pour enlever et remplacer un pont et agrandir la promenade reliant un pont à un escalier

Les améliorations comprennent également le remplacement d’un pont et d’un escalier sur Pontiac Canyon Bluff Trail, la mise à niveau des systèmes de filtration d’eau du parc et l’ajout de cinq nouvelles toilettes voûtées pour les visiteurs et la mise à niveau électrique de 58 terrains de camping, afin de fournir un service plus solide aux véhicules récréatifs.

Yednock a noté que des millions de dollars supplémentaires pour des mises à niveau et des ajouts d’infrastructures seront annoncés dans les mois à venir pour Matthiessen State Park, Illini State Park et le canal de l’Illinois et du Michigan.

Plus tôt cet été, Yednock a déclaré avoir rencontré des responsables de l’IDNR et du Conseil de développement de la capitale de l’État pour visiter les sites du parc. Ils ont discuté des améliorations nécessaires et des fonds nécessaires pour les réaliser.

“L’amélioration des ponts, des passerelles et des systèmes électriques, d’eau et de toilettes est l’infrastructure essentielle nécessaire pour que Starved Rock reste une destination touristique de classe mondiale chaque année”, a déclaré Yednock. “Je suis ravi de travailler avec les agences de l’État pour lancer ces projets dans les mois à venir et de tirer parti des merveilleux centres de loisirs de plein air que nous avons ici même dans notre arrière-cour.”

Les fonds initiaux ont été débloqués pour les projets prioritaires de Starved Rock et les travaux de planification commenceront plus tard cette année.