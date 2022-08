10 millions de dollars en fonds de subvention Rebuild Illinois prévus pour l’amélioration des routes de Genève et Saint-Charles – Shaw Local

La sénatrice d’État Karina Villa, D-West Chicago, a annoncé un financement de près de 40 millions de dollars pour des projets d’amélioration des routes et des ponts dans le 25e district, qui comprend une partie des comtés de Kane et DuPage.

“Le fait d’avoir une infrastructure sûre et bien entretenue améliore la qualité de vie de nos résidents”, a déclaré Villa dans un communiqué de presse. « Non seulement cet investissement rendra notre communauté plus accessible pour les résidents et les visiteurs, mais il contribuera à stimuler notre économie locale et à créer de nombreuses opportunités d’emploi dans le 25e arrondissement.

Dans le cadre du dernier plan pluriannuel du ministère des Transports de l’Illinois dans le cadre de Rebuild Illinois, les communautés locales verront 19 projets d’infrastructure totalisant un peu plus de 39,8 millions de dollars au cours des six prochaines années.

Certains des projets à venir dans la région comprennent:

400 000 $ pour des améliorations sur la route 38 à Genève et Saint-Charles

1,5 million de dollars pour la réparation et la préservation de la route 56 à Aurora

9,8 millions de dollars pour la reconstruction d’East State Street à Genève

1 million de dollars pour des améliorations sur Technology Boulevard à West Chicago

Le plan pluriannuel a alloué 34,6 milliards de dollars à des projets de construction dans l’Illinois au cours des six prochains exercices, selon le communiqué.

Les fonds iront à la reconstruction et à la préservation des autoroutes, à l’amélioration des ponts, à l’expansion stratégique, au soutien du système tel que l’ingénierie et l’acquisition de terrains et la modernisation de la sécurité et du système. Sur six ans, le financement sera réparti pour améliorer plus de 2 500 miles de routes et près de 10 millions de pieds carrés de ponts, selon le communiqué.

«Ce plan d’investissement dans les transports de l’Illinois est peut-être le plus important de l’histoire de l’IDOT en raison de l’engagement accru du gouvernement fédéral et du gouvernement. [JB] Le leadership continu de Pritzker grâce à Rebuild Illinois », a déclaré le secrétaire aux Transports de l’Illinois, Omer Osman. “Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires et parties prenantes, en réalisant ces projets importants dans les communautés de tout notre état.”

Pour trouver une liste complète des projets, visitez Le site de l’IDOT.