10 millions de demandes de données : comment une équipe de Times a suivi Covid

Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et fournit des informations en coulisse sur la façon dont notre journalisme se réunit.

Ce matin, les programmes écrits par les développeurs du New York Times ont fait plus de 10 millions de demandes de données Covid-19 à partir de sites Web du monde entier. Les données que nous collectons sont des instantanés quotidiens des flux et reflux du virus, y compris pour chaque État américain et des milliers de comtés, villes et codes postaux américains.

Vous avez peut-être vu des tranches de ces données dans les cartes et graphiques quotidiens que nous publions au Times. Ces pages combinées, qui ont impliqué plus de 100 journalistes et ingénieurs de toute l’organisation, sont la collection la plus vue de l’histoire de nytimes.com et sont un élément clé de l’ensemble de reportages Covid qui a remporté le prix Pulitzer 2021 du Times. pour la fonction publique.

Le projet de suivi des coronavirus du Times était l’un des nombreux efforts qui ont aidé à combler le vide dans la compréhension du public de la pandémie laissé par l’absence d’une réponse gouvernementale coordonnée. Centre de ressources sur les coronavirus de l’Université Johns Hopkins collecté des données sur les cas nationaux et internationaux. Et le projet de suivi du Covid à The Atlantic a rassemblé une armée de volontaires pour collecter des données sur les États américains, en plus des données sur les tests, la démographie et les établissements de santé.

Au Times, notre travail a commencé avec une seule feuille de calcul.

Fin janvier 2020, Monica Davey, rédactrice au bureau national, a demandé à Mitch Smith, un correspondant basé à Chicago, de commencer à recueillir des informations sur chaque cas américain de Covid-19. Une ligne par cas, méticuleusement signalée sur la base d’annonces publiques et saisie à la main, avec des détails tels que l’âge, le lieu, le sexe et la condition.