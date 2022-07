10 millionième arbre à Sudbury, Ont., planté avec l’aide de Jane Goodall

Le Grand Sudbury a marqué une étape importante jeudi – le 10 millionième arbre a été planté dans le cadre des efforts de reverdissement qui ont commencé il y a plus de quatre décennies.

L’arbre était intégré près du William Bell Gazebo à Bell Park, un événement accueilli par une grande foule et des dignitaires, dont la primatologue et anthropologue britannique Jane Goodall, fondatrice de l’Institut Jane Goodall et messagère de la paix des Nations Unies, le Premier ministre canadien Justin Trudeau. , et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Alors que certains des fans de Goodall étaient présents à l’événement, il en était de même pour un petit nombre de manifestants qui interrompaient périodiquement les discours, y compris lorsqu’elle et Trudeau parlaient. Ils tenaient des bannières et des pancartes centrées sur différentes questions et ne semblaient pas être organisés.

‘Centre d’innovation environnementale’

Le maire Brian Bigger a déclaré que lorsqu’il était enfant à Sudbury dans les années 1960, la région était « de la roche noire, des souches d’arbres morts et un paysage désolé ». La dévastation environnementale causée par l’exploitation minière était généralisée.

Coniston, Ont., est montré en 1979, à gauche, avant les efforts de reverdissement, puis à nouveau en 2006. (Ville du Grand Sudbury)

“Qui aurait pu imaginer qu’en une seule génération – environ 40 ans – nous transformerions notre ville en un centre d’innovation et de récupération environnementale”, a déclaré Bigger.

“C’est important à l’échelle mondiale et c’est une raison d’espérer.”

Le programme de reverdissement a débuté en 1978. Depuis lors, 80 000 hectares de terres ont été écologiquement récupérés.

Bigger a déclaré que le travail ne s’arrêtait pas, malgré le jalon.

“Nous avons encore plus de 30 000 hectares de terres non restaurées. Imaginez à quoi ressemblera notre ville dans quelques décennies.”

Trudeau salue certains des participants à l’événement de plantation d’arbres, dans un belvédère du parc Bell du Grand Sudbury. (Entrepreneur Ashishvangh/CBC)

Trudeau a déclaré que la plantation du 10 millionième arbre dans le Grand Sudbury après près de 45 ans d’efforts de reverdissement est un excellent exemple d’espoir.

“Planter des arbres, ce n’est pas seulement planter des semis – c’est planter de l’espoir, c’est planter un avenir”, a-t-il déclaré.

“C’est un rappel que, aussi simple que cela puisse paraître de simplement planter un arbre, c’est la preuve positive que chacun de nous peut faire une différence.”

Guilbeault a également participé à la partie plantation d’arbres de l’événement.

Les arbres sont essentiels à la lutte contre le #climatechange et à la santé de nos communautés. Aujourd’hui, PM @JustinTrudeau, Dre Jane Goodall et moi avons participé à une cérémonie de plantation d’arbres à Sudbury. Chaque jour où je plante un arbre est une bonne journée dans mes livres. 🌳 🐿 pic.twitter.com/69SRzOAVa3 —@s_guilbeault

Goodall, 88 ans, a déclaré aux spectateurs qu’elle était à Sudbury 20 ans plus tôt – lorsque les efforts de reverdissement étaient déjà bien avancés. Elle a dit qu’elle avait voyagé à travers le monde, parlant des moyens de protéger l’environnement.

“Voir la façon dont le reverdissement de Sudbury a progressé au cours de ces 20 années est absolument incroyable.”

Goodall a déclaré que les jeunes étaient sa raison d’avoir de l’espoir.

« Je l’ai vu ici à Sudbury il y a 20 ans et aujourd’hui, les jeunes abandonnent leur temps libre pour planter des arbres, élever des poissons, relâcher [fish] en arrière, pour créer les écosystèmes de vos lacs et de vos collines.”

Peter Beckett a été l’un des premiers intervenants du programme de reverdissement du Grand Sudbury. Il est maintenant président du Comité consultatif technique sur l’amélioration de la végétation dans le Grand Sudbury. (Angela Gemmill/CBC)

Peter Beckett était parmi les personnes qui ont travaillé sur les efforts de reverdissement dès le début et est maintenant président du Comité consultatif technique sur l’amélioration de la végétation (VTAC) dans le Grand Sudbury.

“À ce moment-là [1978]nous n’aurions jamais pensé que nous aurions cette célébration aujourd’hui et que le programme aurait duré si longtemps”, a-t-il déclaré.

“Cela a pris beaucoup de temps, mais grâce à la persévérance et au travail de tous les citoyens de Sudbury, nous sommes arrivés à ce jour.”

Mais Beckett a déclaré que le travail n’était pas encore terminé.

« Le programme va se poursuivre. Il va probablement se poursuivre jusqu’à ce que nous ayons à nouveau toutes les collines vertes et arides de Sudbury.