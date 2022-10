10 métropoles américaines où les hauts revenus ont connu la plus forte croissance des salaires

ADP a interrogé les 53 plus grandes régions métropolitaines des États-Unis (celles de plus d’un million d’habitants) pour voir où les travailleurs salariés ont enregistré les plus fortes augmentations de salaire. Voici les 10 régions métropolitaines avec les gains les plus importants pour les personnes à revenu élevé, y compris leur pourcentage de gain et leurs salaires annuels moyens en 2019 et 2021.

Et selon l’endroit où vous vous trouvez dans le pays, vous avez peut-être vu une hausse de salaire plus importante que d’autres.

En ce qui concerne les personnes à revenu élevé, par exemple, celles qui perçoivent des salaires dans les années 95 e centile ― ou ceux qui gagnent plus de 94% des salariés ― les revenus moyens aux États-Unis sont passés de 299 301 $ par an en 2019 à 327 254 $ par an en 2021, selon de nouvelles données sur 26 millions de salariés aux États-Unis de la société RH ADP .

Les salaires des travailleurs ont augmenté depuis le début de la pandémie de coronavirus. Cela est vrai pour les travailleurs à revenu élevé, médian et faible, ainsi que pour les travailleurs horaires et salariés. “C’est la pénurie de main-d’œuvre”, déclare Sinem Buber, économiste en chef chez ZipRecruiter . Il n’y a pas assez de travailleurs pour remplir certains rôles, ce qui augmente les offres que les employeurs sont prêts à faire.

Gain en pourcentage : 27,87 %

Salaire annuel 2019 : 541 438 $

Salaire annuel 2021 : 692 341 $

Quelques facteurs peuvent contribuer à cette partie des gains salariaux de la main-d’œuvre.

Les États-Unis font venir les meilleurs talents du monde entier pour occuper des postes dans des domaines comme la technologie. Mais la pandémie a stoppé ou ralenti bon nombre de ces activités. “Ainsi, la pénurie de talents que nous constatons dans le haut du spectre est également due à la faible immigration internationale”, explique Buber. Il n’y a pas autant de monde pour occuper ces postes convoités.

En conséquence, les entreprises se disputent une base plus restreinte de talents locaux et réagissent en leur offrant de meilleurs forfaits. Bien que cela puisse inclure un salaire plus élevé, dit Buber, cela inclut souvent des primes d’embauche, qui peuvent se refléter dans les données ADP. Cela pourrait être le cas dans des hubs technologiques comme San Francisco et Seattle.

Beaucoup de ces postes peuvent également être effectués à distance. Ainsi, tout au long de la pandémie, les habitants du 95e centile peut avoir déménagé dans des villes, des banlieues ou des États moins chers pour tirer le meilleur parti de son salaire.

“Leurs départs ont probablement aminci le milieu de la répartition des salaires”, explique Issi Romem, chercheur à l’Institut de recherche ADP et co-auteur du rapport, “en déplaçant certains hauts revenus vers le bas de la chaîne des centiles et en donnant le 95e centile à un revenu encore plus élevé.” Cela pourrait être le cas dans des villes historiquement chères comme San Francisco.

À l’inverse, il est possible que les personnes qui quittent les métros chers pour s’installer dans des métros moins chers aient modifié les échelles salariales dans ces derniers. Bien qu’il semble que les salaires aient augmenté dans ces derniers, en fait, il y a tout simplement plus de personnes qui y gagnent des salaires plus élevés en raison de la migration. Cela pourrait être le cas dans certaines des banlieues californiennes décrites ci-dessus, explique Buber.

