Le trench est un incontournable de votre garde-robe que vous atteindrez encore et encore. Comme les blue-jeans, c’est un vêtement emblématique qui transcende les tendances saisonnières et est toujours à la pointe.

Son nom vient du fait que les officiers de l’armée britannique portaient l’objet dans les tranchées. Il s’est ensuite déplacé dans l’arène hollywoodienne et a été porté sur grand écran par des stars comme Marlene Dietrich, Audrey Hepburn et Humphrey Bogart.

Maintenant, il est porté par Meghan Markle, qui aime le style trench-coat utilitaire, et le porte avec panache, retroussant les manches et remontant le col.

Les meilleurs trenchs seront à double boutonnage et comporteront une ceinture classique, des épaulettes, un grand col, des poches latérales et des passants de poignets. Vous ne pouvez jamais vous tromper avec le style classique, mais il y a aussi un certain nombre de rebondissements modernes qui peuvent aussi être fabuleux (cuir verni, n’importe qui?).

Nous avons rassemblé les meilleurs trenchs ci-dessous pour vous accompagner à l’automne / hiver et au printemps avec style.

10 meilleurs trenchs pour l’hiver 2020

1. Trench-coat Elisa de The Drop pour femmes







Faites comme Meghan Markle et retroussez les manches sur ce trench kaki cool avec des cols surdimensionnés qui donnent un clin d’œil aux années 70.

Le design utilitaire est confectionné dans un joli sergé de coton extensible doux et est même lavable en machine pour un entretien facile et une longévité.

Prix: 69,90 £, Amazon Fashion – achetez ici maintenant

2. Trench-coat résistant à l’eau Zara







Soyez très chic avec ce trench-coat slim, parfaitement coupé et doté de passants de ceinture et de poignets assortis.

La pièce est dotée d’une capuche amovible, de pattes latérales et de poches latérales, et se présente dans une finition facile à porter au-dessus du genou.

Prix: 79,99 £, Zara – acheter ici maintenant

3. Find by Amazon Trench-coat pour femmes avec épaulettes et ceinture







Nous adorons la façon dont ce trench-coat élégant se décline dans une gamme de couleurs fraîches, y compris le noir, le gris tourterelle et les neutres écru jusqu’au rouge éclatant pour une déclaration qui fait tourner la tête.

La ceinture, les épaulettes et le grand col en font une pièce flatteuse et tendance qui durera des années.

Prix: 59 £, Amazon Fashion – achetez ici maintenant

4. Trench-coat en crocodile PU verni noir







Améliorez votre jeu de trench-coat avec cette version en PU qui respire tout simplement le glamour. Disponible en noir ou crème, c’est une pièce remarquable que vous pouvez faire ressortir chaque automne / hiver.

Le look avant-gardiste n’est pas seulement complètement tendance, il est également essuyé. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Prix: 79,99 £, Topshop – acheter ici maintenant

5. Find by Amazon Trench en chambray pour femmes







Vous cherchez quelque chose d’un peu différent? Ce trench en chambray est parfait.

Sa coupe croisée, sa ceinture et ses épaulettes lui confèrent un look classique de trench, mais la teinte marine et l’imprimé chambray lui confèrent une touche moderne. Chic, élégant et stylé.

Prix: £ 66.30, Amazon Fashion – achetez ici maintenant

6. Trench ceinturé Mango Classic







Ce long trench-coat vert kaki est très cool, avec un design classique avec un col à revers, des épaulettes, une élégante ceinture à fermoir doré et des passants aux poignets.

La pièce polyvalente peut être associée à n’importe quoi, mais nous adorons un simple jean bleu, un pull crème et un ensemble de bottines.

Prix: £ 62.99, Mango – acheter ici maintenant

7. Trench-coat ceinturé beige naturel Sosandar







Un trench classique qui rehaussera n’importe quel look, on adore ce style de Sosandar.

Il comporte les rabats tempête typiques, la ceinture à boucle, les poignets et les poches avant à boucle assortis, ainsi que cette ceinture à la taille très importante pour la silhouette. À porter par-dessus un jean et un pull, ou encore plus glamour avec des leggings en faux cuir.

Prix: 99 £, Sosandar – achetez ici maintenant

8. ASOS Design Tall – Trench-coat







À la recherche de la teinte beige parfaite? Annulez la recherche. Ce trench-coat classique est à la fois traditionnel et tendance, et nous aimons la nuance de pierre parfaite.

Doté de tous les détails que vous attendez d’un trench (ceinture et poignets à boucle, taille à nouer, revers), jetez-le par-dessus n’importe quoi pour une finition sans effort mais élégante.

Prix: 48 £, ASOS – achetez ici maintenant

9. Trench-coat à double boutonnage M&S Collection







Les créateurs de M&S ont vraiment amélioré le style avec ce trench classique.

La silhouette croisée, la taille cintrée et le manteau rehaussé de rabat-tempête ont toutes les caractéristiques traditionnelles mises à jour pour un port moderne.

De plus, il est fait d’un mélange de coton et de tissu recyclé, ce qui en fait un choix durable pour les consommateurs soucieux de l’environnement.

Prix: £ 55, M&S – achetez ici maintenant

10. Trench long en coton avec capuche et poches amovibles







Les tranchées se trouvent généralement juste au-dessus du genou, ou à mi-mollet, et ceci est un bel exemple d’une version plus longue.

Restez couvert avec style avec cette pièce intemporelle qui vous accompagnera à travers de nombreux hivers à venir. Il présente tous les détails que vous attendez d’une tranchée classique. Un client satisfait a déclaré: « C’est un imperméable absolument génial, de très haute qualité, très bien fait et avec une capuche! Pratique et intelligent. »

Prix: 145 £, La Redoute – acheter ici maintenant