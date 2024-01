10 meilleurs pains riches en fibres, selon les diététistes

Photos : Avec l’aimable autorisation des marques. Conception : mangez ceci, pas cela !

Tous les sandwichs ou toasts ne doivent pas nécessairement être un festival de fibres, mais en général, pour votre santé, il est préférable de choisir des pains qui fournissent un peu de fibres. Fibre favorise la sensation de satiété, ralentit l’absorption du glucose après un repas riche en glucides et peut même aider à réduire votre taux de cholestérol. Pourtant, la plupart des Américains n’en reçoivent pas assez. UN Etude 2017 On estime que seulement environ 5 % de la population respecte les 25 grammes par jour recommandés pour les femmes et 38 grammes par jour pour les hommes.

Heureusement, choisir un pain riche en fibres est un excellent moyen de combler le manque de cet nutriment important. Depuis que l’USDA recommande En préparant la moitié de vos céréales entières, l’achat régulier de pain à grains entiers ou multigrains vous donne une longueur d’avance lorsque vous mangez à la maison. De cette façon, lorsque vous dînez au restaurant, vous pouvez commander des plats à base de céréales sans vous soucier de savoir s’ils sont entiers ou raffinés, et sans vous soucier de savoir s’ils sont fournir suffisamment de fibres.

Pour lancer votre recherche riche en fibres, nous avons rassemblé 10 des meilleurs pains remplis de fibres (qui ont toujours bon goût !). Certains contiennent jusqu’à 14 grammes par portion, ce qui représente 56 % de la recommandation quotidienne pour les femmes et 37 % pour les hommes. Que vous les essayiez dans un sandwich, que vous les mettiez au grille-pain ou que vous les garnissiez de gelée, ils garderont votre réservoir de fibres plein.

Comment nous choisissons les meilleurs pains riches en fibres

Pour choisir les meilleurs pains riches en fibres, nous avons recherché les qualifications suivantes :

Ingrédients alimentaires complets : Croyez-le ou non, les pains peuvent être parmi les aliments les plus ultra-transformés sur les étagères des épiceries. Beaucoup regorgent de conservateurs, d’additifs et d’édulcorants géniaux. Dans la mesure du possible, nous nous en sommes tenus à des options comportant des listes plus courtes d’ingrédients reconnaissables.

1. Pain aux graines de Dave’s Killer Bread

Pain aux graines de Dave’s Killer Bread

Pour 1 tranche: 100 calories, 2,5 g de matières grasses (0 g de graisses saturées), 135 mg de sodium, 18 g de glucides (4 g de fibres, 1 g de sucre), 5 g de protéines

“Lorsque vous êtes à la recherche d’un pain délicieux, nutritif et satisfaisant, riche en fibres, Pain aux graines de Dave est la réponse”, dit Steph Magill, MS, RD, CD, FANDPropriétaire de Nutrition des mamans de football. “Fabriqué avec des grains entiers et des graines biologiques et sucré uniquement avec des jus de fruits biologiques, c’est un pain qui alimente votre journée.” Chaque tranche contient 4 grammes de fibres, 5 grammes de protéines et seulement 1 gramme de sucre.

2. Pain aux graines de chia de la boulangerie Queen Street

Pain aux graines de chia de la boulangerie Queen Street

Par 2 tranches: 160 calories, 2,5 g de matières grasses (0 g de graisses saturées), 230 mg de sodium, 32 g de glucides (14 g de fibres, 1 g de sucre), 7 g de protéines

Pain aux graines de chia de Queen Street Bakery est coupé suffisamment fin pour que chaque portion soit composée de deux tranches, pas d’une ! Avec 14 grammes de fibres par portion, celui-ci arrive en tête de notre liste comme l’un des pains les plus riches en fibres. Contrairement aux pains à base de céréales, il tire sa teneur épique en fibres de la farine de chia et de la farine de haricots blancs, ce qui le rend sans gluten.

“Ce pain est une bonne option pour ceux qui ont besoin de quelque chose sans gluten, mais il convient à tout le monde”, déclare Amanda Sauceda, RDN. “Les graines de chia sont également une source d’oméga-3 d’origine végétale, ce qui distingue également ce pain.”

3. Pain frais aux 12 grains Aldi L’oven

Aldi L’oven Pain Frais 12 Céréales

Par tranche: 100 calories, 2 g de matières grasses (0 g de graisses saturées), 150 mg de sodium, 19 g de glucides (4 g de fibres, 3 g de sucre), 5 g de protéines

L’Oven Fresh, la marque de pain exclusive d’Aldi, propose une version à 12 grains parfaite pour la préparation de sandwichs riches en fibres. “J’adore le pain à 12 grains d’Aldi pour sa teneur en fibres”, déclare Lisa Andrews, MEd, RD, LD. “Chaque tranche contient 100 calories, 5 grammes de protéines et 4 grammes de fibres.” L’autre avantage de L’oven Fresh est son prix. Ce pain sain est moins cher que de nombreux pains d’épicerie, se vendant au détail à environ 2 $.

4. Pain aux céréales germées et aux légumineuses biologiques Simple Truth

Pain aux céréales germées et aux légumineuses biologiques Simple Truth

Par tranche: 90 calories, 0,5 g de matières grasses (0 g de graisses saturées), 140 mg de sodium, 15 g de glucides (4 g de fibres, 1 g de sucre), 5 g de protéines

Le pain à base de haricots peut sembler un concept étrange, mais ne vous inquiétez pas :Pain aux céréales germées et aux légumineuses de Simple Truth ça n’a pas le goût d’un burrito. Il a une agréable saveur terreuse qui fait un pain grillé stellaire. Et comme il est composé de pois chiches, de millet, d’orge, d’épeautre et de blé entier germé, il regorge à la fois de fibres (4 grammes par tranche) et de protéines (5 grammes par tranche). Trouvez-le dans la section congélateur de votre magasin Kroger local.

5. Boulangerie Silver Hills Le Big 16

Silver Hills Pouvoir germé biologique The Big 16

Par tranche: 90 calories, 1 g de matières grasses (0 g de graisses saturées), 140 mg de sodium, 17 g de glucides (4 g de fibres, 2 g de sucre), 6 g de protéines

Une autre option qui tire ses fibres de céréales germées : Le Big 16 de la boulangerie Silver Hills, qui, oui, contient 16 graines et grains, dont certains ont germé. “La germination des grains les décompose, libérant des enzymes qui permettent une absorption maximale des vitamines et des minéraux”, explique Wan Na Chun, MPH, RD, CPTde Un pot de bien-être. Chaque tranche de ce pain copieux fournit également autant de protéines qu’un gros œuf !

6. Pain à 15 grains en tranches fines à grains entiers Pepperidge Farm

Pain à 15 grains en tranches fines à grains entiers Pepperidge Farm

Par 2 tranches: 140 calories, 3 g de matières grasses (0,5 g de graisses saturées), 140 mg de sodium, 24 g de glucides (4 g de fibres, 4 g de sucre), 7 g de protéines

Parfois, même si vous voulez beaucoup de fibres, vous voulez un pain plus fin. Entrer Pain de 15 grains en fines tranches de Pepperidge Farm. En deux tranches, vous n’obtiendrez que 140 calories (pas mal pour un sandwich léger) et 4 grammes de fibres. “C’est une excellente option pour ceux qui souhaitent ajouter plus de fibres à leurs sandwichs ou à leurs toasts le matin et rester rassasiés jusqu’à leur prochain repas”, déclare Patricia Kolesa, MS, RDN.

7. Pain double fibres aux grains entiers Oroweat

Pain double fibres aux grains entiers Oroweat

Par tranche:100 calories, 1,5 g de matières grasses (0 g de graisses saturées), 160 mg de sodium, 21 g de glucides (6 g de fibres, 2 g de sucre), 4 g de protéines

Doublez les fibres, doublez les bienfaits pour la santé ! Cette option de grains entiers d’Oroweat obtient une dose supplémentaire de fibres provenant du gluten de blé ajouté. Le résultat : 40 % de votre valeur quotidienne en fibres en deux tranches. “De plus, il ne contient ni colorants artificiels, ni conservateurs, ni sirop de maïs à haute teneur en fructose”, souligne Mandy Tyler, MEd, RD, CSSD, LD.

8. Dave’s Killer Bread 21 grains entiers et graines

Pain Daves Killer 21 graines de grains entiers

Par tranche: 110 calories, 1,5 g de matières grasses (0 g de graisses saturées), 170 mg de sodium, 22 g de glucides (5 g de fibres, 5 g de sucre), 5 g de protéines

Dave’s Killer Bread gagne à nouveau avec ce mélange de 21 grains entiers et grainesdont chacun apporte ses fibres au mélange (sans parler des graisses saines provenant des graines). Sarah Plugradt, MS, RDN, CSCS, recommande cette option « haut la main ». Elle ajoute qu’il est non seulement riche en fibres, mais aussi délicieux avec sa multitude de saveurs de céréales et de graines.

9. One Mighty Mill 100% Power Grains pourrait pain

One Mighty Mill Pain puissant à 100 % de céréales puissantes

Par tranche: 110 calories, 2 g de matières grasses (0 g de graisses saturées), 180 mg de sodium, 19 g de glucides (4 g de fibres, 1 g de sucre), 6 g de protéines

“L’un de mes pains riches en fibres préférés est le Pain Might 100 % Power Grains fabriqué par One Mighty Mill,” dit Lindsay Ducharme, RD, RSE, LDN. La raison pour laquelle ce choix obtient le vote de Ducharme : « One Mighty Mill moud son blé sur pierre, ce qui signifie que plus de fibres et de nutriments entrent dans le produit final. » De plus, ce pain est sans conservateur et fabriqué avec des ingrédients biologiques. Pour votre santé et l’environnement, c’est un combo difficile à battre.

10. Pain multigrains Old Tyme 747

Pain multigrains Old Tyme 647

Par tranche: 40 calories, 1 g de matières grasses (0 g de graisses saturées), 140 mg de sodium, 14 g de glucides (8 g de fibres, 1 g de sucre), 2 g de protéines

Hourra pour les faibles calories ! Pain multigrains Old Tyme 747 ne vous coûte que 40 calories par tranche, tout en étant riche en fibres temps— euh, le temps. Chaque tranche contient 8 grammes de fibres. “Deux tranches correspondent à plus de la moitié de votre apport quotidien recommandé [of fiber],” dit Michelle Rauch, MSc, RDN.

Rauch dit que ce pain est également compatible avec le céto et bon pour les personnes sous Weight Watchers, avec un seul point WW par tranche. Et comme il est faible en calories et riche en fibres, il peut vous aider dans votre parcours de perte de poids même si vous ne suivez pas un programme officiel de perte de poids.

