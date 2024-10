10 meilleurs jeux mobiles pour iOS et Android

Ne faites plus de doomscroll des nouvelles déprimantes, utilisez plutôt ce téléphone pour vous remonter le moral. Les meilleurs jeux mobiles apporteront un peu de joie à votre journée, que vous passiez du temps sur les trajets ou que vous vous détendiez sur le canapé. Et ces jeux sont tous des tranches addictives de plaisir de jeu dont nous nous gaveons depuis des années.

À mesure que les écrans des smartphones et la puissance de traitement se sont accrus, les frontières entre les jeux mobiles et juste les jeux sont devenus flous et vous pouvez trouver des tonnes d’excellents jeux mobiles qui ont été portés ou adaptés à partir d’autres systèmes (Minecraft, Appel du devoir, Fortnite, Roblox, Vallée des étoiles, Grand Theft Autoet la liste est longue). Mais il est préférable de profiter de tous ces titres sur d’autres plateformes. Nos choix ici sont des jeux qui fonctionnent particulièrement bien sur votre téléphone.

Procurez-vous l’une des meilleures manettes mobiles pour améliorer vos jeux sur smartphone. Vous pourriez également être intéressé par des services d’abonnement comme Google Play Pass ou Apple Arcade. Vous pouvez même désormais jouer à certains jeux Android sur votre PC.