10 meilleurs films de Thanksgiving en streaming maintenant

Les cinéphiles peuvent facilement répertorier leurs films de Noël, comédies romantiques, films de sport préférés… mais les films de Thanksgiving ? Ce n’est pas exactement un genre énorme. Mais peut-être que ça devrait l’être. Les gens qui célèbrent les vacances avec un grand dîner sont parfaitement préparés pour s’affaler sur le canapé et regarder quelque chose. Voici un aperçu de 10 des meilleurs films ayant un lien avec Thanksgiving, ainsi que des informations sur les endroits où les regarder. (Malheureusement, le restaurant Alice d’Arlo Guthrie n’est pas diffusé en continu, sinon il serait inclus ici.)

Attention : Spoilers pour certains des films à venir.

Youtube Avions, trains et automobiles pourrait être le film de Thanksgiving le plus connu de tous les films de Thanksgiving. La comédie de 1987 a été réalisée par John Hughes, qui a pratiquement tout réalisé dans les années 1980, et met en vedette Steve Martin et John Candy dans le rôle de deux voyageurs qui suscitent une amitié improbable alors que Martin tente malheureusement de rentrer chez lui pour Thanksgiving. Martin et feu Candy ont les personnalités parfaites pour jouer ce couple étrange, faisant du film un régal amusant et hilarant de Thanksgiving. Où regarder : C’est gratuit si vous avez Paramount Plus, ou vous pouvez le louer sur de nombreux sites de streaming, y compris Prime Video, YouTube et AppleTV.

Youtube Le premier long métrage de Spike Lee date de 1986 Elle doit l’avoir. (C’est en noir et blanc, mais un fan a apparemment colorisé la scène ci-dessous.) Nola Darling (Tracy Camilla Johns) est une graphiste de Brooklyn jonglant avec trois hommes qui se joignent tous à elle pour un dîner de Thanksgiving maladroit. Lee a adapté le film en une série Netflix qui a duré deux saisons, de 2017 à 2019. Notez que Lee lui-même a regretté plus tard une scène de viol du film et qu’elle n’a pas été utilisée dans la série. Où regarder : Le film et la série sont tous les deux sur Netflix.

Youtube Oubliez la dinde et la farce. Quiconque a vu le film A Charlie Brown Thanksgiving de 1973, lauréat d’un Emmy Award, sait que ce n’est pas un vrai Thanksgiving sans pop-corn, jelly beans, bretzels et toasts. Où regarder : Apple TV Plus.

Youtube Il y a une scène de Thanksgiving dans l’original Rocheux, et même s’il n’est pas vraiment plein de fuzzs chauds pour la famille, prenez n’importe quelle excuse pour regarder (ou revoir) le meilleur gagnant d’image de 1976 sur un boxeur de Philadelphie en difficulté qui surmonte toutes les chances. La star Sylvester Stallone aurait écrit le scénario en seulement trois jours, mais c’est une légende américaine depuis plus de 45 ans. Où regarder : Vous pouvez le louer sur Apple TV, Prime Video, YouTube et d’autres sites de streaming.

Youtube Bien sûr, Miracle sur la 34e rue est un célèbre film de Noël. Mais cela commence à Thanksgiving, et puisque vous le regardez probablement après que la dinde a été découpée et les tartes remises au réfrigérateur, il est de toute façon temps de commencer la saison de Noël. Où regarder : Gratuit sur Disney Plus ou Prime Video pour les abonnés, ou en location sur de nombreux services de streaming.

Youtube Le créateur de Muppet, Jim Henson, est décédé en 1990, mais sa société éponyme, dirigée par ses enfants, produit toujours des films et des émissions. Le rappeur Ludacris raconte Turkey Hollow de Jim Hensonun film familial de Thanksgiving, qui comprend des monstres maladroits qui seront familiers à tout fan de Muppet. Où regarder : Achetez-le sur Prime Video pour 49 cents (pour la définition standard).

Youtube Pas beaucoup de Vieillards grincheux se concentre sur Thanksgiving, mais la comédie de 1993 appartient toujours à cette liste. Vous vous réunissez peut-être avec des générations plus âgées pour Thanksgiving, et cette comédie se déroulant dans le Minnesota est l’une des rares à reconnaître les amitiés, les romances et les querelles de personnes plus expérimentées. La star Ann-Margret est toujours avec nous à 81 ans, mais Walter Matthau et Jack Lemmon sont bien sûr décédés. Où regarder : Regardez-le avec un abonnement Paramount Plus ou louez-le sur YouTube ou Apple TV.

Youtube Il y a une scène de Thanksgiving dans la saga venue en Amérique de Barry Levinson en 1990, Avalon, que beaucoup de gens citent chaque fois que quelqu’un est en retard pour leurs propres réunions de famille. (“Vous avez coupé la dinde sans moi?”) Cette scène mise à part, ce beau drame familial est le genre de pièce d’époque qu’ils ne font plus, et les jeunes de Thanksgiving peuvent en apprendre beaucoup sur leurs ancêtres en le regardant. Où regarder : Louez-le sur Prime Video, Apple TV ou YouTube.

Youtube Al Pacino a remporté un Oscar pour Scent of a Woman, un drame de 1992 dans lequel Chris O’Donnell joue un étudiant en préparation engagé pour surveiller le personnage de Pacino, vétéran aveugle et acariâtre de la guerre du Vietnam, le lieutenant-colonel Frank Slade. C’est lors d’un dîner de Thanksgiving où les téléspectateurs découvrent la cause de la cécité de Slade. Où regarder : Louez sur Prime Video, Apple TV ou YouTube.

Paramount Pictures Valeurs de la famille Addams est la suite de 1993 de La famille Addams de 1991, qui a amené les personnages de télévision monstrueusement drôles des années 1960 sur grand écran. Cela peut ressembler davantage à un film d’Halloween, mais il y a une grande scène de Thanksgiving impliquant l’Addams préféré de tous, mercredi (Christina Ricci). Où regarder : Diffusez-le gratuitement si vous vous abonnez à Netflix ou Paramount Plus, ou louez-le sur Prime Video, YouTube ou AppleTV.