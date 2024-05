Garder votre corps fort et actif à mesure que vous vieillissez est crucial pour rester indépendant et épanoui. Mais tout le monde n’a pas le temps ou l’envie de passer d’innombrables heures à la salle de sport à faire des entraînements intenses. La bonne nouvelle est que c’est là que les exercices de musculation doux s’avèrent utiles. En vieillissant, ces exercices peuvent être tout aussi efficaces, sinon plus, pour garder votre corps fort et résilient. Nous avons discuté avec Mike Masi, CPTentraîneur personnel certifié chez Garage Gym Reviews, qui partage les 10 meilleurs exercices doux pour renforcer votre corps en vieillissant.

L’intégration d’exercices doux et à faible impact dans votre routine peut avoir un impact profond sur votre santé et votre bien-être en général. Non seulement ils peuvent améliorer votre santé physique, mais ils peuvent également améliorer la santé mentale en réduisant le stress, la dépression et l’anxiété et en améliorant la qualité du sommeil, selon une étude. bilan 2023. De plus, ces exercices doux sont bénéfiques quel que soit votre niveau de forme physique. Les faire régulièrement vous aidera maintenir la masse musculaire et la densité osseuse alors que améliorer l’équilibre et la stabilitéréduisant ainsi votre risque de chutes et de blessures.

Que vous débutiez en musculation ou que vous soyez un pratiquant expérimenté, poursuivez votre lecture pour découvrir les 10 meilleurs exercices doux pour renforcer votre corps en vieillissant. Ensuite, lorsque vous avez terminé, assurez-vous de consulter Le meilleur entraînement n°1 pour améliorer votre mobilité.

Chaise assis-debout

Les chaises assis-debout sont fondamentales pour maintenir la force, la mobilité et l’indépendance du bas du corps à mesure que vous vieillissez.

Masi vous demande de vous asseoir sur une chaise solide, les pieds à plat sur le sol. Levez-vous lentement sans utiliser vos mains, puis asseyez-vous. Si vous souhaitez rendre la tâche plus difficile, envisagez d’utiliser une chaise plus basse. De plus, élargir vos pieds peut aider à réduire la pression sur les genoux pour ceux qui tentent de contourner l’inconfort du genou. Effectuez trois séries de 10 répétitions avec une minute de repos entre les séries.

Élévations de talon

Les augmentations de talon renforcent les muscles du bas de la jambe, contribuant ainsi à améliorer l’équilibre et la stabilité et à réduire le risque de chutes et de blessures avec l’âge.

« Tenez-vous derrière une chaise pour vous soutenir. Soulevez lentement vos talons du sol, puis abaissez-les. Progressez dans cet exercice en vous tenant debout sur un livre ou une marche afin que votre cheville puisse s’exercer avec une plus grande amplitude de mouvement », explique Masi. Visez deux séries de 15 répétitions avec une minute de repos.

Pompes surélevées

Les pompes surélevées offrent un moyen doux de développer la force du haut du corps sans exercer trop de pression sur vos articulations. Cet exercice cible la poitrine, les épaules et les triceps, vous aidant à maintenir la masse musculaire et la force du haut du corps nécessaires aux activités quotidiennes.

Masi explique : » Tenez-vous à quelques pieds d’une surface surélevée et solide. Placez vos mains sur la surface légèrement plus large que la largeur des épaules. Effectuez des pompes en pliant et en redressant vos coudes. Trouvez une hauteur qui vous permet d’obtenir la plage de répétitions cible en dessous tout en toucher votre poitrine à la surface à chaque répétition. Faites deux séries de 10 répétitions avec une minute de repos.

Cercles d’épaule

Les cercles d’épaules sont un excellent moyen d’améliorer la mobilité des épaules, de réduire la raideur et d’améliorer la flexibilité des épaules. Les épaules sans douleur facilitent l’atteinte, le levage et le transport d’objets.

Masi dit que vous pouvez vous asseoir ou vous tenir debout pour cet exercice, les bras tendus de chaque côté et les paumes tournées vers le bas. Gardez vos coudes tendus et déplacez vos bras en petits cercles consécutifs, vers l’avant ou vers l’arrière.

« Cet exercice est destiné à plus de répétitions et ne nécessite pas beaucoup de poids. Cependant, vous pouvez ajouter un petit poids ou une boîte de soupe à chaque main pour augmenter la difficulté », explique Masi. Effectuez 30 rotations dans chaque direction pendant deux séries, en vous reposant pendant une minute entre les deux.

Ponts fessiers

Les ponts fessiers peuvent aider à améliorer votre posture et à faciliter les activités quotidiennes de levage et de flexion, car ils engagent les muscles de vos hanches et du bas du dos.6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

« Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat », explique Masi. « Gardez vos pieds écartés à la largeur des épaules. Poussez vos pieds dans le sol, soulevez vos hanches du sol jusqu’à ce qu’elles soient alignées avec vos genoux et vos épaules, ou jusqu’à ce que vous ne puissiez plus aller plus loin. » Effectuez trois séries de 15 répétitions avec une minute de repos entre les séries.

Position tandem

« Cet exercice améliore votre équilibre, en particulier dans les positions où votre base d’appui est réduite », explique Masi.

Tenez-vous debout, un pied directement devant l’autre, le talon du pied avant touchant les orteils du pied arrière. Tenez-vous à une chaise pour vous soutenir si nécessaire et maintenez cette position pendant 10 à 20 secondes avant de changer de pied. Faites deux séries de trois prises par pied, en vous reposant pendant une minute entre les séries.

Poignées

Les poignées sont un exercice simple mais efficace qui peut augmenter votre force de préhension, facilitant ainsi l’exécution de tâches telles que ouvrir des bocaux, transporter des courses et se tenir aux balustrades.

Pour les faire, Masi explique : « Pressez une balle molle ou un appareil d’exercice avec poignée, maintenez pendant quelques secondes, puis relâchez. Cet exercice peut également être effectué de manière isométrique en pressant une serviette douce. Lorsque vous le faites de cette façon, vous souhaiterez peut-être maintenez chaque pression plus longtemps. Visez quatre séries de 15 répétitions par main avec une minute de repos.

Bandes détachables

Le retrait de la bande est un excellent exercice pour renforcer le haut du dos et les épaules. Masi nous dit que ce mouvement contribue à améliorer la posture et peut soulager les douleurs dans le haut du dos et dans le cou, qui sont des problèmes courants avec l’âge.

» Debout ou assis, les pieds écartés à la largeur des épaules. Tenez une bande de résistance à deux mains ; bras tendus devant vous à hauteur d’épaule, paumes vers le bas. Écartez la bande en déplaçant vos bras vers l’extérieur jusqu’à ce qu’elle touche votre poitrine, puis revenez lentement à la position de départ », explique Masi. Effectuez deux séries de 15 répétitions, en vous reposant pendant une minute entre les séries.

Bogues morts

Cet exercice de base contribue à améliorer la stabilité et la coordination, essentielles au maintien de l’équilibre et à la prévention des blessures.

« Allongez-vous sur le dos, les bras tendus vers le plafond et les genoux pliés à un angle de 90 degrés », explique Masi. « Abaissez votre jambe gauche vers le sol tout en appuyant le bas de votre dos contre le sol. Revenez à la position de départ et répétez avec la jambe opposée. » Effectuez deux séries de 10 répétitions par jambe avec une minute de repos entre les deux.

Chien vers le bas

Le chien tête en bas est une pose de yoga douce qui étire tout le corps tout en renforçant la force du haut du corps, en améliorant la flexibilité et en atténuant les tensions.

Pour effectuer ce mouvement, Masi dit que vous devez commencer en position de pompes au sol avec vos mains sous vos épaules. Gardez vos bras tendus et soulevez vos hanches vers le plafond, en redressant vos jambes autant que possible. Maintenez cette position pendant trois à cinq secondes, puis revenez à la position des pompes. Visez quatre séries de cinq répétitions avec une minute de repos entre les séries.