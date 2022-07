10 meilleurs attaquants à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

À 101nous visons à vous apporter une analyse approfondie et détaillée de la Fantasy Premier League au cours de la campagne 2022/23, y compris le meilleur choix de capitaine, les nouvelles sur les blessures, les joueurs à choisir et qui vendre.

Meilleurs attaquants sur FPL

Dans cet article, nous mettrons en évidence les 10 meilleurs attaquants à retenir dans votre équipe de Fantasy Premier League pour la campagne 2022/23.

10. Alexandre Mitrovic, Fulham (6,5 m)

Fulham est de retour en Premier League et vous savez ce que cela signifie, Aleksandr Mitrovic est à nouveau considéré par d’innombrables managers de la FPL.

Le Serbe a réalisé une superbe saison 2021/22 dans le championnat et a battu le record du plus grand nombre de buts dans la division, suggérant qu’il sera un bon budget pour cette campagne.

En conséquence, si Mitrovic n’avait jamais joué en Premier League auparavant, il serait sans aucun doute dans les brouillons de tout le monde.

Cependant, une chose à considérer lors de la sélection de Mitrovic est qu’il n’a pas eu de but à deux chiffres dans l’élite depuis 2018/19.

9. Cristiano Ronaldo, Manchester United (10,5 m)

Cristiano Ronaldo a défié les attentes en 2021/22, marquant le troisième plus grand nombre de buts en Premier League malgré ses 37 ans pendant la campagne.

En conséquence, il y a encore une chance qu’il puisse valoir son prix FPL cette année. Cependant, il est plus bas dans la liste cette saison en raison de son avenir, au moment de la rédaction, étant dans les airs et parce que Harry Kane et Erling Haaland ne sont qu’à 1,0 m de plus.

8. Callum Wilson, Newcastle United (7,5 m)

Callum Wilson a été un choix FPL très populaire dans le passé et avec son prix toujours de 7,5 millions et Newcastle maintenant le club le plus riche du monde, il y a de fortes chances que nous puissions voir Wilson être l’un des attaquants les plus performants du match.

Cependant, il est assez bas dans cette liste en raison de son horrible bilan de blessures.

7. Patrick Bamford, Leeds United (7,5 m)

Comme Callum Wilson, Patrick Bamford est un léger risque au début de la campagne en raison de ses récents problèmes de blessures.

L’attaquant n’a joué que neuf fois dans la ligue la saison dernière en raison d’une blessure et n’a pas terminé 90 minutes depuis septembre 2021.

Cependant, il devrait être le principal attaquant de Leeds cette saison, et s’il peut retrouver sa forme de la saison 2020/21, son prix de 7,5 millions serait plus que justifié.

6. Ollie Watkins, Aston Villa (7,5 m)

Avec les problèmes de blessures de Bamford et Wilson, Ollie Watkins est l’un des attaquants de milieu de gamme les plus fiables sur 2022/23 FPL.

Il a réussi à marquer plus de 10 buts lors de ses deux saisons précédentes dans l’élite et avec Villa dépensant bien cet été et Watkins leur attaquant principal, il ne devrait pas avoir de problème à le faire pour une troisième campagne consécutive.

5. Jamie Vardy, Leicester City (9,5 m)

Jamie Vardy a été l’un des attaquants les plus constants de la Premier League depuis la campagne historique de Leicester City.

Depuis cette saison, au cours de laquelle il a marqué 24 buts, il a marqué 13, 20, 18, 23, 15 et 15 buts à chaque saison.

Et, alors que Vardy a maintenant 35 ans, il convient de rappeler que Leicester n’a pas de football européen à affronter en 2022/23, il devrait donc y avoir moins de chances que Vardy soit abandonné / blessé en championnat.

4. Michail Antonio, West Ham (7,5 m)

Michail Antonio se dirige actuellement vers 2022/23 en tant que seule véritable option de frappe de West Ham encore une fois.

Cela devrait être de bon augure pour son retour de buteur sur FPL. Il a marqué 10 buts et aidé 10 en championnat la saison dernière, bien qu’il ait également dû jouer en Ligue Europa.

Si West Ham signait un autre attaquant dans la fenêtre d’été, sa valeur pourrait chuter. Mais pour l’instant, on s’attend à ce qu’il soit à nouveau l’une des plus grandes menaces d’attaque des Hammers.

3. Gabriel Jésus, Arsenal (8,0 m)

Comme Gabriel Jesus n’a jamais été utilisé comme n ° 9 de manière régulière auparavant, il représente un léger risque sur FPL.

Cependant, Arsenal dispose de nombreuses options de milieu de terrain offensif de qualité derrière le Brésilien qui devrait être en mesure de fournir les chances dont il a besoin pour figurer parmi les buts.

Mikel Arteta compte également sur ses attaquants pour reculer et créer des opportunités pour Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, ce qui signifie que Jésus devrait également obtenir de nombreuses passes décisives ce trimestre également.

2. Erling Haaland, Manchester City (11,5 m)

Erling Haaland a rejoint Manchester City en juin. Avec le Norvégien gérant autour d’un but par match pour le Borussia Dortmund pendant son séjour en Allemagne et Manchester City ayant la meilleure attaque en Angleterre, on s’attend à ce que Haaland écrase la barre des 20 buts lors de sa première saison.

Certes, Haaland a peut-être besoin de temps pour s’adapter au jeu anglais et au système de Pep Guardiola, mais même s’il ne parvient pas à marquer un but par match pour City, il devrait toujours être en mesure de marquer beaucoup tout en jouant dans une équipe qui comprend les goûts. de Kevin De Bruyne et Joao Cancelo.

1. Harry Kane, Tottenham (11,5 m)

La meilleure option vers l’avant sur FPL cette année est Harry Kane.

L’Anglais a connu un début très lent en 2021/22 après son transfert raté à Manchester City.

Cependant, il a tout de même terminé la saison avec 17 buts et neuf passes décisives en championnat, faisant de lui l’attaquant le plus performant de la FPL.

Et sans saga de transferts cet été, Kane devrait à nouveau dépasser la barre des 20 buts cette année.