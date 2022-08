10 meilleures villes du monde pour les cyclistes

Bien que les villes des États-Unis ne figurent pas dans le top 10 ni même dans le top 20, San Francisco, Portland, Seattle, Washington DC, Los Angeles, Boston, New York, Chicago et Detroit figuraient parmi les 90 villes de la liste.

Les villes d’Europe arrivent en tête de la liste des lieux favorables aux vélos grâce à des infrastructures cyclables de haute qualité telles que des pistes cyclables et des conditions météorologiques qui incluent un nombre élevé de jours “cyclables”.

L’indice a noté les villes en fonction du pourcentage d’utilisateurs de vélos, de la criminalité et de la sécurité, des infrastructures, des conditions météorologiques, des possibilités de partage de vélos et des événements liés au cyclisme.

Cette année Indice mondial du vélo classé 90 villes dans le monde pour voir lesquelles sont les plus conviviales pour les cyclistes.

Utrecht, aux Pays-Bas, est classée comme la ville la plus accueillante pour les vélos au monde. Selon l’indice, la ville compte environ 51 % de la population en tant que cyclistes.

La deuxième ville de la liste est Münster, en Allemagne. L’indice a indiqué que la ville allemande a un faible taux de décès à vélo et a bien réussi sur le score des événements car elle accueille régulièrement des événements faisant la promotion du vélo.

Anvers, en Belgique, était troisième sur la liste, mais l’indice indique que la ville portuaire est l’un des endroits les plus abordables pour acheter et avoir un vélo. Il dispose également d’un système de partage de vélos à l’échelle de la ville et compte environ 4 000 pistes cyclables.

Voici le reste du top 10 des meilleures villes du monde pour les cyclistes

Utrecht, Pays-Bas Münster, Allemagne Anvers, Belgique Copenhague, Danemark Amsterdam, Pays-Bas Malmö, Suède Hangzhou, Chine Berne, Suisse Brême, Allemagne Hanovre, Allemagne

