10 médicaments qui sont probablement des cibles pour les négociations de prix Medicare à l’automne

Médicament de marque Januvia de Merck & Co. Inc., utilisé pour traiter le diabète de type 2.

Medicare est sur le point de négocier directement les prix des médicaments avec l’industrie pharmaceutique cet automne pour la première fois en près de six décennies d’histoire du programme.

Les Centers for Medicare et Medicaid Services dévoileront, au plus tard le 1er septembre, la liste des 10 médicaments qu’ils ciblent cette année, a déclaré un porte-parole de l’agence.

Bien que l’on ne sache toujours pas quels 10 médicaments Medicare sélectionnera, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont déjà révélé dans des dossiers judiciaires qu’elles s’attendaient à ce que quatre de leurs médicaments phares soient ciblés.

Merck Les avocats de la société ont déclaré que Januvia, un médicament contre le diabète de type 2 de la société, figurerait sur la liste, et que son traitement immunitaire contre le cancer, Keytruda, devrait devenir une cible dans les années à venir.

Bristol Myers Squibb et Johnson & Johnson dans des documents séparés, ont déclaré que leurs anticoagulants Eliquis et Xarelto feront l’objet de négociations cette année. Abbvie a déclaré dans son propre dossier que la société s’attend à ce que son médicament contre le cancer du sang Imbruvica soit également une cible à l’automne.

Ce sont les six autres médicaments qui feront probablement l’objet de négociations cette année, selon un analyse par le Journal of Managed Care and Specialty Pharmacy publié en mars :