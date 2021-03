Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

La récente flambée des crimes haineux commis contre les Américains d’origine asiatique a provoqué l’indignation du monde entier et nous a tous amenés à nous demander comment nous pouvons au mieux aider la communauté des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique maintenant et chaque jour à aller de l’avant. Alors que les célébrités aiment Sandra Oh et Lana Condor utilisent leurs plates-formes pour faire connaître les crimes indescriptibles commis contre la communauté américano-asiatique, vous pouvez également jouer un rôle en aidant à mettre fin à la violence et à la discrimination. Une façon dont vous pouvez aider est d’acheter auprès de l’une des nombreuses marques qui soutiennent activement les causes de l’AAPI. Avant de faire le plein produits de beauté, Coque de téléphone, vêtements ou articles ménagers ce mois-ci, essayez de trouver une marque qui fait des dons à des organisations qui aident la communauté AAPI.

Pour faciliter encore plus le soutien de nos amis et de notre famille d’origine asiatique, nous avons rassemblé huit marques qui soutiennent des causes qui aideront directement la communauté AAPI, sensibiliseront et empêcheront de nouvelles violences. Et nous avons également inclus des recommandations de produits!