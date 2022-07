10 marchés immobiliers américains qui se refroidissent le plus rapidement

Après une croissance fulgurante pendant la pandémie, le marché immobilier américain commence à se refroidir – et cela se produit plus rapidement le long de la côte ouest.

Le marché immobilier qui se refroidit le plus rapidement est celui de San Jose, en Californie, selon un nouvelle analyse Redfinqui a classé les marchés métropolitains américains en fonction des prix de vente médians, des variations des stocks d’une année sur l’autre et d’autres facteurs entre février et mai 2022.

Six des 10 principaux marchés se trouvent en Californie, dont trois dans la Bay Area, et quatre autres villes occidentales complètent la liste.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Des experts abordent trois questions délicates sur les obligations de série I

Si vous vous dirigez vers un nouvel emploi, n’oubliez pas votre 401(k)

Ces 4 stratégies fiscales en milieu d’année peuvent réduire la facture de l’année prochaine de l’IRS

En comparaison, Albany, New York, était le marché du logement le plus lent à se refroidir, suivi d’El Paso, Texas, et de Bridgeport, Connecticut, selon l’analyse de Redfin.

L’une des principales raisons du refroidissement dans tout le pays est la hausse des taux d’intérêt, qui a déclenché “le facteur d’abordabilité”, a déclaré Melissa Cohn, vice-présidente régionale de William Raveis Mortgage.

En effet, les régions plus chères, comme le nord de la Californie, où les maisons peuvent facilement se vendre entre 1 et 1,5 million de dollars ou plus, ont été plus durement touchées par des taux hypothécaires fixes sur 30 ans approchant les 6 %, selon le rapport.

Par exemple, si vous achetez une maison d’un million de dollars avec une mise de fonds de 20 %, votre versement hypothécaire mensuel peut être d’environ 5 750 $ avec un taux d’intérêt de 6 %, selon les taxes et l’assurance habitation, soit 1 400 $ de plus qu’avec un 3 % taux d’intérêt, selon le rapport.