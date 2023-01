10 mantras pour une année 2023 plus saine

Si vous détestez les citations inspirantes, continuez à faire défiler. Je plaisante – nous espérons que vous resterez et parcourrez celui-ci parce que l’équipe de bien-être de Crumpe a compilé une liste de citations utiles ou de “mantras” quotidiens que nous gardons à l’esprit lorsque nous avons besoin d’une petite correction de cap dans notre parcours de santé. Cela inclut la santé physique, mentale et émotionnelle.

Chacun est son meilleur et son pire critique, et les répliques que vous nourrissez vous-même peuvent façonner votre attitude vis-à-vis de l’alimentation et de l’exercice, votre performance au travail et vos relations avec les autres. Et avec une quantité infinie de conseils de bien-être sur la façon de vivre votre “meilleure vie”, il est difficile de couper le bruit pour déterminer ce qui résonnera réellement en vous à ce moment particulier.

Voici un tour d’horizon des citations, des mantras ou des phrases accrocheuses qui ont résonné chez nous, et nous espérons que vous en trouverez un qui vous aidera également.

Fais-le peur

Je suis une personne anxieuse, je suis souvent stressée lorsque je suis confrontée à de nouvelles tâches ou à de nouveaux défis. “Faites-le peur” me rappelle que c’est normal d’avoir ces sentiments, mais cela ne signifie pas qu’ils doivent me retenir. Faites-le, même si vous criez tout le temps.

— Taylor Leamy, rédacteur bien-être

Vous ne pouvez pas vivre une vie bien remplie l’estomac vide

Entre les sensibilités alimentaires, les problèmes de digestion, les médicaments qui limitaient mon appétit et l’obsession occasionnelle des calories, manger a toujours été une source de lutte pour moi. Ce mantra m’aide à me rappeler que la nourriture n’est rien de plus qu’un carburant pour mon corps afin qu’il puisse faire des choses que j’aime, et il est crucial que je m’assure d’avoir suffisamment de carburant.

— Sarah Mitroff, rédactrice en chef de Wellness

Wong Yu Liang/Getty Images



Que voudrait mon futur moi ?

Tu connais ces moments où tu te sens comme toi devraient faire quelque chose parce que c’est important et bon pour vous et que cela vous fera vous sentir mieux, mais vous n’en avez vraiment pas envie, pas même un peu ? Ouais. Je suis tombé sur ce TikTok par @simplifying.sam, où elle explique que si vous attendez jusqu’à ce que vous “ayez envie” de faire quelque chose, cela pourrait ne jamais arriver, et qu’au lieu de vous demander quoi faire, vous devriez vérifier avec votre soi futur. Par exemple, peut-être que je ne veux pas faire l’épicerie, mais est-ce que mon futur moi veut avoir de la nourriture dans le réfrigérateur ? Heck ouais elle le fait. Cela la fera se sentir préparée, détendue et soulagée.

Donc même si je pas envie d’y aller, je vais le faire. C’est maintenant ma question de prédilection lorsque j’ai un moment de trop grande fatigue pour prendre soin de moi. C’est comme le contraire de la procrastination – au lieu de laisser des problèmes supplémentaires à mon futur moi à régler, j’essaie de lui rendre la vie un peu plus facile. Cela ressemble à une façon vraiment aimante de me pousser, et le futur moi est toujours reconnaissant.

— Kim Wong-Shing, rédactrice bien-être

L’espoir n’est pas une stratégie

Ce qui a commencé comme un dicton légèrement ennuyeux que mon père utiliserait pour amener ma sœur et moi à nous engager dans nos objectifs s’est transformé en un mantra que j’utilise lorsque j’ai besoin de motivation pour être plus proactif lorsque je recherche un accomplissement. Cela me rappelle que je dois travailler dur pour mes réalisations, et la bonne fortune ne va pas tomber sur mes genoux.

L’espoir n’est pas une stratégie pour faire avancer les choses – je dois mettre mes plans en action et être plus intentionnel avec mon état d’esprit. Plutôt que de dire « j’espère gagner mon match », je devrais faire de mon mieux pour gagner et avoir l’état d’esprit « je vais gagner » pour aider à manifester mes objectifs.

— McKenzie Dillon, rédacteur en chef du sommeil

Chaque cellule de mon corps est vivante et belle

C’est simple mais stimulant. Cela me rappelle que mon corps est ma maison et qu’il déborde toujours d’énergie. Mon être est composé de milliards de cellules qui travaillent toutes ensemble. Ce mantra m’aide à voir mon corps comme un cadeau et non comme un fardeau. Malgré tout, mon cœur bat, mes cellules fonctionnent et mon corps me maintient en vie, c’est beau en soi.

— Caroline Igo, rédactrice bien-être

Jasmine Merdan/Getty Images



Aie pitié de toi

Cette phrase succincte transmise par ma mère a fait plus pour moi que je ne peux l’exprimer, en particulier pendant mes années universitaires et au cours de la dernière année en tant qu’employé à temps plein récemment diplômé.

Je viens certes d’une famille de type A. Et même si être organisé et ambitieux sont certainement des traits dont je suis heureux d’avoir hérité, ces attributs peuvent rapidement devenir épuisants lorsque je deviens trop autocritique et anxieux. Mais même dans mes moments les plus sombres, cette phrase résonne haut et fort (et dans la voix de ma mère) dans ma tête pour me rappeler que je ne peux pas être tout pour tout le monde tout le temps – et ça va.

Et c’est OK. Vous devez être gentil avec vous-même. Et surtout, vous devez prendre soin de vous (physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement) et cela signifie apprendre à lâcher prise et à vous offrir le pardon. Faire preuve de compassion pour nous-mêmes peut être une lutte pour les personnalités surdouées ou celles qui se placent naturellement en dernier, mais c’est une compétence essentielle à apprendre pour notre bien-être et notre capacité à faire face aux nombreux défis de la vie.

— Macy Meyer, rédactrice associée du bien-être et de la maison

Faites toujours de votre mieux

C’est une citation du livre de Don Miguel Ruiz Les quatre accords. Maintenant, quand nous lisons cette phrase, à un niveau superficiel, vous pouvez penser qu’elle fait allusion à la culture de l’agitation et au récit selon lequel nous devons toujours être très performants. Cependant, lorsque nous creusons un peu plus, nous pouvons parfaitement comprendre que votre meilleur est susceptible de changer d’un moment à l’autre. Votre meilleur aujourd’hui peut sembler complètement différent de votre meilleur demain – et ce n’est pas grave. Ce qui est important, c’est que vous fassiez de votre mieux dans les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez avec les ressources dont vous disposez en ce moment.

Chaque fois que je sens que j’aurais pu mieux faire les choses, je prends du recul et je me demande si j’aurais vraiment pu faire les choses différemment. Cela m’enracine dans le moment présent et m’aide à faire preuve de compassion envers moi-même dans les moments difficiles.

— Nasha Addarich Marínez, rédactrice bien-être

Jasmine Merdan/Getty Images



tu fais toi

Ce mantra a plusieurs significations pour moi. C’est un rappel de faire avec confiance les choses qui vous rendent heureux, indépendamment de ce que les autres pourraient en penser. C’est un rappel de ne pas se laisser emporter par la façon dont quelqu’un d’autre veut vivre sa vie, que vous soyez d’accord ou non.

Enfin, c’est aussi une phrase que je dis à quelqu’un d’autre qui ne se sent pas sûr de lui et qui a besoin d’être validé. Je crois que si porter ou faire quelque chose vous rend heureux, peu importe si quelqu’un d’autre le méprise (tant que cela ne blesse pas quelqu’un d’autre, bien sûr).

— Sarah Mitroff, rédactrice en chef de Wellness

Mieux vaut fait que parfait

J’aime me rappeler cela quand je suis obsédé par un projet de travail ou une tâche créative, ou quand je me demande s’il est trop tard pour faire de l’exercice. Quand j’ai dépensé tant d’énergie à planifier ou à imaginer le “parfait ” version de quelque chose dans ma tête, cela diminue l’énergie réelle nécessaire pour faire avancer les choses. C’est donc un soulagement de savoir que la seule chose qui sépare quelque chose de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas est, vous savez, de le faire physiquement. Les détails peuvent être “perfectionnés” plus tard.

En plus des tâches mentales ou créatives, cet état d’esprit m’aide à faire des choix plus sains grâce à la modération. Tout ce que vous mangez n’a pas besoin d’être parfaitement sain tant que la plupart des repas contiennent les nutriments dont votre corps a besoin. Et votre corps aime bouger, il appréciera donc les 15 minutes d’exercices légers que vous avez éliminés, même si ce ne sont pas les 30 minutes parfaites que vous avez jouées dans votre tête.

— Jessica Rendall, rédactrice bien-être

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.