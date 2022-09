10 looks audacieux et sensuels ultimes de la renommée de Bigg Boss OTT Urfi Javed

Urfi Javed est une célébrité populaire sur les réseaux sociaux. Elle a fait ses débuts à l’écran avec ‘Bade Bhaiyya Ki Dulhania’. Mais elle obtient la reconnaissance avec Bigg Boss OTT, animé par Karan Johar. Elle n’a pas pu rester longtemps dans la série, mais elle y a fait sa part. Après cela, elle ne s’est pas arrêtée. Nous la voyons tous quotidiennement dans ses tenues différentes, bizarres et étranges. Elle affiche sa silhouette élancée. Elle n’hésite pas à expérimenter avec ses robes. Urfi Javed est célèbre pour avoir fusionné différentes coupes, couleurs et matières pour créer des looks sexy et audacieux. Dans cette vidéo, nous vous montrons les 10 looks les plus beaux et les plus sensuels de tous les temps. Voir la vidéo.