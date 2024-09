10 longues années avec – et bon débarras – le design de l’iPhone 6 d’Apple

Le week-end dernier, j’ai dit au revoir au design de l’iPhone 6 de 4,7 pouces d’Apple après 10 longues années.

Tout a commencé avec l’iPhone 6 lui-même en 2014, une mise à niveau de la taille de l’écran tant attendue pour l’iPhone (certains de les experts d’Apple de l’ère 2011 insistaient sur le fait que 3,5 pouces était la taille fonctionnellement parfaite pour un écran de téléphone et qu’Apple ne le change jamais, jamaisest une capsule temporelle intéressante). Elle se termine avec l’iPhone SE de troisième génération de ma femme, dont la capacité de la batterie s’effondre déjà, que j’ai remplacé par un iPhone 16 vendredi.

Il existe d’énormes différences entre ces deux téléphones (huit ans de mises à niveau des spécifications et la résistance à l’eau étant les plus importantes), mais ils ont presque la même apparence et la même sensation, et les choses qui étaient bien ou pardonnables en 2014 sont devenues plus difficiles à vivre maintenant.

Ce qui suit est moins une célébration de la longue vie du design de l’iPhone 6 qu’un bon débarras. Ce n’est pas que nous n’avons jamais passé de bons moments ensemble, iPhone 6 design, mais après une demi-douzaine de versions de toi, je pense qu’il est temps pour nous deux de passer à autre chose. Considérez cela comme une catharsis – et peut-être que si quelqu’un dans votre vie porte toujours un iPhone 8 ou un iPhone SE, ce sera aussi une catharsis pour vous.

Capacité de la batterie

L’autonomie de la batterie a toujours été le talon d’Achille de la conception de ce téléphone : la batterie devait lutter avec tous les autres composants du téléphone pour un espace relativement restreint, et par conséquent, il était toujours exceptionnellement difficile de tenir une journée entière avec une seule charge. Une batterie portable ou une sorte de charge de mi-journée était presque toujours nécessaire, surtout si j’avais daigné utiliser une fonction gourmande en énergie comme le point d’accès personnel.

Et plus de charge signifie plus de cycles sur la batterie, ce qui, après quelques années d’utilisation, aggrave encore la durée de vie médiocre de la batterie. L’autonomie de la batterie de mon premier iPhone de style « moderne » – un iPhone XR, en 2018 – a été une révélation après des années avec les 6, 6S et 8, et depuis lors, j’ai constaté que mes iPhone 13 Pro et 15 Pro étaient tout aussi capables de tenir jusqu’à la fin de la journée avec un peu de batterie en réserve.

Ces courbes, plus précisément ces bords incurvés

J’ai mis des protections d’écran et des étuis pour tous nos téléphones, même si je souscris généralement à AppleCare+. Surtout quand on a un enfant, ça vaut le coup de ne pas avoir à s’inquiéter de chaque petite chute ou choc, et ils ont aussi une bonne valeur de revente.

L’un des points forts de la conception de l’iPhone 6 était ses bords incurvés, notamment une courbe subtile tout autour du bord de l’écran. Au fil des années passées à utiliser ce téléphone, j’ai progressivement commencé à détester cette courbe subtile : les protections d’écran ne parviennent pas à entrer en contact avec l’écran sur tout son pourtour, laissant des bulles d’air visibles gênantes, ou elles ne sont pas assez solides pour être utilisées. faire faites contact sur la partie plate de l’écran tout en laissant les bords incurvés du verre sans protection. La petite crête créée par le protecteur d’écran finit par être un piège pour la poussière et autres petits détritus.

En 2020, Apple est revenu à un design entièrement plat avec l’iPhone 12, revenant à ce qui était la norme avec le design de l’iPhone 4 et 5. Sur une plaque de verre plate, la couche supplémentaire d’un protecteur d’écran en verre fin est presque invisible lorsque vous l’appliquez correctement, en prenant soin de ne pas piéger de poussière entre un écran fraîchement nettoyé et le protecteur (ma femme utilise environ un protecteur d’écran tous les trois ou quatre mois ; je suis devenu un expert de cette danse). C’est agréable de pouvoir se protéger des rayures et des fissures sans avoir à y penser et à y regarder tout le temps.

Et si vous n’êtes pas du genre à porter un étui et un protecteur d’écran ? Vous êtes du genre à dire « J’ai AppleCare, donc je n’ai pas besoin d’un étui » ? Les bords incurvés de l’iPhone 6 rendaient les téléphones plus glissants et plus difficiles à tenir. Je pensais que c’était encore plus vrai pour la version iPhone 8/SE, qui est passée d’un dos en aluminium à un dos en verre pour permettre la prise en charge de la charge sans fil.