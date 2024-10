10 leçons que nous avons tirées des premiers matchs de la saison NBA : Ben Simmons enfin un centre, Steph Curry a un copain, et plus encore

Si nous sommes absolument techniques, la soirée d’ouverture de la NBA avait lieu mardi. Les champions des Celtics ont reçu leurs bagues. LeBron James et son fils sont entrés dans l’histoire. Les Knicks et les Timberwolves ont obtenu les premiers retours (décevants) de leur échange à succès. Mais au final, seules quatre équipes ont réellement joué. Le premier mardi de la saison est plutôt un lancement en douceur. La véritable action commence toujours le mercredi.

Sur les 26 équipes qui n’ont pas joué mardi, 20 ont débuté leur saison mercredi. Cela représente les deux tiers de la ligue qui ouvre sa saison le même soir, et nous avons ce qu’il vous faut pour chacun d’entre eux. Bien qu’il soit dangereux de trop lire dans un échantillon d’un seul match de la saison régulière, voici une leçon tirée des 10 matchs de mercredi à emporter avec vous alors que la saison démarre réellement dans les prochains jours.

1. Un peu d’espace peut faire beaucoup pour les Pistons

Les Pistons ont eu la distinction douteuse d’être la seule équipe de la NBA la saison dernière à se classer 25e ou moins dans les tentatives à 3 points et dans le pourcentage de 3 points. Un mauvais tir est évidemment un problème en soi, mais il affecte tous les autres éléments d’une attaque. Il n’y a pas grand-chose qu’un garde pénétrant puisse faire lorsque l’adversaire peut emballer la peinture avec tous ses défenseurs. Cette absence totale de tir a rendu impossible une évaluation équitable des jeunes joueurs de Détroit. Que pourrions-nous vraiment retenir des saisons que Cade Cunningham et Jaden Ivey ont eues il y a un an dans ces circonstances ?

Même aujourd’hui, personne ne prendrait Détroit pour un bien équipe de tir. Après tout, ils sont allés 9 pour 33 en profondeur mercredi. Mais les Pacers ont dû tenir compte des ajouts de Tobias Harris, Tim Hardaway Jr. et Malik Beasley. Cunningham et Ivey disposaient d’un minimum d’espace avec lequel travailler, et les résultats étaient prometteurs : 45 points combinés et 12 passes décisives dans une défaite de 115-109 contre un finaliste en titre de la Conférence Est. La victoire aurait été bien, mais c’est une saison d’évaluation pour les Pistons. Ils doivent savoir ce qu’ils ont dans leur périmètre, et mercredi a été une belle première étape.

2. Evan Mobley va être un point focal offensif

Les Cavaliers viennent de faire d’Evan Mobley un joueur maximum cette intersaison, et clairement, ils prévoient de lui faire gagner cet argent sur les deux extrémités du sol. Mobley a mené les Cavaliers en marquant mercredi avec 25 points, à égalité en tête de l’équipe avec 14 tentatives de tir. Il a même tenté deux paniers à 3 points, ce qui peut sembler peu, mais il ne l’a fait que 17 fois il y a une saison. Le nouvel entraîneur Kenny Atkinson a mis un point d’honneur à diriger l’offensive grâce à son jeune attaquant puissant, lui permettant de remonter le ballon et de créer des tirs pour lui-même et pour les autres lors de la victoire éclatante de Cleveland 136-106 contre les Raptors. Si les Cavaliers veulent faire fonctionner leur deux grands alignements, Mobley devra grandir à la fois en tant que tireur et en tant que joueur offensif global, et mercredi suggère que son équipe est à fond pour y parvenir.

3. Giannis n’est pas le partenaire pick-and-roll de Dame

Milwaukee ne peut pas contester l’efficacité de son attaque mercredi. Les Bucks ont marqué 124 points et réussi 16 paniers à 3 points lors de leur victoire 124-109 contre les 76ers. La manière dont ces points ont été marqués mérite cependant d’être examinée à la lumière de tout ce qui a conduit à ce match d’ouverture. Lorsque les Bucks ont débarqué Damian Lillard lors de la dernière intersaison, on s’attendait à ce que lui et Giannis Antetokounmpo forment le meilleur partenariat pick-and-roll de la NBA. Cela ne s’est pas produit, et lorsqu’on leur a demandé s’ils s’étaient connectés pour s’entraîner ensemble et peut-être améliorer leur chimie pendant l’intersaison, ils ont révélé que non.

Eh bien, bien sûr, le pick-and-roll Lillard-Antetokounmpo n’était qu’une petite partie de l’offensive de Milwaukee lors du premier match. Comme ce fut le cas la saison dernière, le partenaire privilégié de Lillard était Brook Lopez. Lillard a marqué 22 points en pick-and-roll contre Philadelphie, selon Synergy Sports, mais un seul de ces paniers et un seul voyage sur la ligne des fautes sont sortis du pick-and-roll avec Antetokounmpo. Beaucoup plus fréquemment, Lillard a utilisé Lopez comme filtreur, et même si ce jeu peut certainement être efficace pour Milwaukee, les Bucks devront trouver comment maximiser leurs deux meilleurs joueurs dans des actions ensemble s’ils veulent atteindre leur potentiel de championnat. .

Il n’a joué que 13 minutes et 39 secondes, et ses chiffres ne sautent pas vraiment aux yeux, mais prenons tous un moment et reconnaissons que Lonzo Ball a joué mercredi dans un match de saison régulière de la NBA pour la première fois en 1 014 jours. — et dans cet échantillon relativement bref, il a surtout il ressemblait à son ancien moi. Au troisième quart-temps, il a même lancé un joli alley-oop à Zach LaVine.

On ne sait pas dans quelle mesure Ball pourra rester en bonne santé cette saison, et il pourrait être un joueur avec peu de minutes pour le reste de sa carrière. Mais voir quelqu’un revenir sur le terrain après une si longue absence est toujours réconfortant. N’importe quelle quantité de Lonzo Ball vaut mieux que rien du tout.

5. Ben Simmons est enfin un centre

Pendant des années, le monde du basket a dit à Ben Simmons qu’il devait jouer au centre. C’était la seule position qui pouvait supporter son refus absolu de tirer à 3 points – ou vraiment de tout tir sauté. Eh bien, les Nets réalisent enfin cette vision. Mercredi, l’entraîneur-chef de première année Jordi Fernandez a lancé Simmons et quatre joueurs du périmètre : Cameron Thomas, Dennis Schroder, Dorian Finney-Smith et Cameron Johnson. Ils ont stupéfié Simmons et leur centre de 97 millions de dollars, Nicolas Claxton, presque entièrement avant l’expulsion de Claxton au quatrième quart. Presque à chaque minute, Simmons a fonctionné comme un centre, même s’il est encore relativement petit pour ce travail.

Les résultats étaient au moins quelque peu prometteurs. Les Hawks ont dépassé les Nets de seulement deux rebonds. Ils les ont dominés de 14 points dans la peinture, mais cela avait plus à voir avec l’offensive de Brooklyn qu’un manque de taille en défense. Les chiffres ne lui rapporteront aucune récompense : Simmons a terminé avec six points, huit passes décisives et cinq rebonds. Mais cela pourrait être pour lui une réelle opportunité de relancer sa carrière. Il ne sera peut-être plus jamais une star, mais il pourrait être un acteur utile en tant que grand homme manieur de ballon.

6. Les rumeurs sur la disparition de LaMelo Ball étaient grandement exagérées

On peut avoir l’impression que LaMelo Ball était absent aussi longtemps que son frère, mais ce n’est pas le cas. assez vrai. Il a disputé 58 matchs au cours des deux dernières saisons, des blessures à la cheville le privant largement de la chance de tirer parti de sa sélection All-Star 2022. Heureusement, les Hornets ont profité de son absence pour renforcer les infrastructures autour de lui. Il a maintenant un véritable colistier en la personne de Brandon Miller, et toute une liste de jeunes acteurs ascendants pour le soutenir. La performance de Ball de 34 points, 11 passes décisives et huit rebonds a conduit les Hornets à une victoire surprise de 110-105 contre les Rockets pour commencer la saison. S’il peut jouer à ce niveau à l’avenir, les Hornets ressemblent à l’une des jeunes équipes les plus prometteuses de la NBA.

7. Les Magic suivent un régime (shot)

Le Magic a atteint les séries éliminatoires la saison dernière grâce à sa défense classée n°3. Ils n’ont pas réussi à sortir du premier tour en raison de leur attaque classée n°22, et malgré une intersaison avec beaucoup de dépenses, ils n’ont pas exactement résolu les problèmes fondamentaux qui ont conduit à ces difficultés de score. Orlando ne joue toujours pas un meneur de jeu traditionnel et la plupart de ses alignements penchent vers la défense. Ce que le Magic pouvait faire pour lutter contre l’offensive, c’était améliorer sa sélection de tirs. L’équipe de l’année dernière s’est classée 29e de la NBA pour les tentatives de 3 points, avec un peu plus de 31 par match. Contre la Chaleur mercredi ? Ils en ont remporté 49, soit 18 en route vers une victoire de 116-97. C’est une approche audacieuse pour réparer leur attaque. S’ils perfectionnent leur sélection de tirs, ils peuvent améliorer leur attaque sans sacrifier les formations centrées sur la défense qui les rendaient spéciaux il y a un an.

8. Les Grizzlies embrassent le chaos de l’année dernière

Les Grizzlies sont entrés dans l’histoire il y a un an en utilisant 33 joueurs différents au cours d’une saison criblée de blessures. On pourrait penser qu’avec une équipe plus forte et en meilleure santé cette saison, l’entraîneur-chef Taylor Jenkins voudrait s’installer dans une rotation légèrement plus cohérente cette saison. Non. Il a utilisé 11 joueurs lors de la soirée d’ouverture, et aucun d’entre eux n’a obtenu de minutes symboliques non plus. Tous ceux qui ont touché le sol pour les Grizzlies lors d’une victoire 126-124 ont joué pendant au moins 14 minutes. Personne n’a joué plus de 31 minutes, et ne croyez pas que ce total de minutes criard est allé à une star comme Ja Morant ou Desmond Bane, hélas, c’était Santi Aldama. Certes, les Grizzlies étaient privés de plusieurs joueurs clés comme Jaren Jackson Jr., Luke Kennard, Vince Williams Jr. et GG Jackson II mercredi, mais Jenkins a quand même poussé les choses beaucoup plus loin que ce à quoi on aurait raisonnablement pu s’attendre. Il veut voir tout le monde sur sa liste, et il a obtenu le meilleur des deux mondes contre l’Utah alors que ses meilleurs joueurs étaient encore capables de retirer le match tard malgré avoir joué moins de minutes que d’habitude.

Stephen Curry et Klay Thompson formaient autrefois la plus grande zone arrière de l’histoire de la NBA, mais Thompson n’est plus le même joueur depuis son retour d’une déchirure du LCA et d’un Achille déchiré. Même si son sauteur est resté exceptionnel, au cours des deux dernières saisons, il n’a tout simplement pas pu défendre ou créer au même niveau qu’avant. Ce déclin a finalement conduit à sa sortie de Golden State, et à sa place, les Warriors ont ajouté Buddy Hield pour servir de partenaire désigné de Curry.

Hield n’est pas aussi polyvalent que Thompson l’était à son apogée, mais en termes de tir pur ? L’écart est plus petit qu’on ne le pense. Hield est un tireur en profondeur à 40 % en carrière, et il a réussi et tenté plus de 3 points pour 100 possessions au cours de sa carrière que Thompson. Hield compte quatre des 25 meilleures saisons en termes de total de 3 points, alors que Thompson n’en a que trois. La présence et l’expérience de Thompson manqueront aux Warriors, mais si la soirée d’ouverture était une indication, ils ne manqueront rien en termes de tirs. Hield est devenu fou pour 22 points en seulement 15 minutes, réalisant cinq de ses sept tentatives à 3 points lors d’une victoire éclatante de 139-104 contre les Trail Blazers. Les Warriors ont perdu un peu de taille et de polyvalence offensive sans Thompson, mais rassurez-vous, ils auront encore plus qu’assez de tirs.

10. Il s’avère que les meneurs comptent

Cela n’avait aucun sens sur le papier, mais les Suns avaient l’offensive la moins efficace de la NBA au quatrième trimestre il y a une saison. Ils n’ont marqué que 105,1 points pour 100 possessions dans le cadre final malgré la présence de trois superstars créatrices de tirs : Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker. Le problème était que les Suns ne savaient pas comment utiliser correctement tout ce talent, se transformant souvent en un jeu non organisé du « à ton tour, à mon tour ».

Ils ont résolu ce problème en signant miraculeusement Tyus Jones à un contrat avec salaire minimum cette intersaison, et bien sûr, les Suns ressemblaient à une infraction légitime tout au long de leur victoire 116-113 en prolongation contre les Clippers. Après avoir marqué seulement 72 points au cours des trois premiers quart-temps, les Suns ont repris vie au quatrième et en prolongation, marquant 44 points au total grâce en grande partie à la présence d’un véritable meneur. Jones a terminé le match avec 11 points et huit passes décisives, mais plus important encore, il a mené les partants de Phoenix avec un différentiel de plus six points. Les Suns étaient meilleurs avec lui sur le terrain parce qu’il pouvait réellement utiliser toute leur puissance de feu dans le flux offensif, et si les Suns ont vraiment trouvé comment maximiser leur talent considérable, ils seront un joueur majeur. problème dans la Conférence occidentale.