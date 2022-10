10 Le chat de Downing Street fait une offre de premier ministre

Larry le félin a révélé sur Twitter qu’il avait la bénédiction du roi Charles pour assumer le poste laissé vacant par Liz Truss

Larry le chat, le chef officiel du 10 Downing Street, a revendiqué en plaisantant le poste de premier ministre via Twitter, annonçant jeudi qu’il avait été oint par le roi Charles lui-même.

“Le roi m’a demandé de devenir Premier ministre parce que ces bêtises ont assez duré», a tweeté le chat, accompagné d’une photo de lui assis devant un podium miniature.

“Le roi m’a demandé de devenir Premier ministre parce que ces bêtises ont assez duré.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL — Larry le chat (@Number10cat) 20 octobre 2022

Larry, qui occupe son poste depuis 2011 et a survécu à quatre premiers ministres, est devenu de plus en plus vocal en partageant ses opinions politiques. Lorsqu’un fan a commenté plus tôt ce mois-ci que le fonctionnaire de la taille d’une pinte avait plus d’abonnés sur Twitter que Truss, il a répondu «J’aurais aussi plus de votes.”

Le tabby de 15 ans n’était pas non plus fan du prédécesseur de Truss, Boris Johnson, prenant soin de rappeler à son public qu’il était “pas “le chat de Boris Johnson”» après que le Premier ministre en disgrâce l’ait mentionné dans son discours de démission. Alors qu’il y avait des discussions à l’époque sur la nomination de Larry en tant que “gardien PM», le chat – ou l’humain exploitant son compte Twitter – semble s’être réchauffé à l’idée cette fois-ci.

Truss a démissionné de son poste de Premier ministre jeudi, établissant un record du mandat le plus court jamais enregistré dans le rôle et déclarant qu’elle resterait intérimaire jusqu’à ce que les conservateurs puissent voter pour un remplaçant. Parmi les favoris figurent l’ancien chancelier Rishi Sunak, qui a perdu contre Truss lors de la dernière course à la direction pour remplacer Johnson; l’ancienne secrétaire à la Défense Penny Mordaunt ; et Johnson lui-même, qui est devenu le favori d’un récent sondage YouGov. Et Larry.