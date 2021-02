10 jupes plissées que vous voudrez porter toute l’année

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Chaque garde-robe a besoin de quelques produits de base jupes plissées! Demandez simplement aux célébrités comme Hailee Steinfeld, Charli D’Amelio ou Mindy Kaling, ils ont récemment cloué la tendance des jupes plissées. Que vous associez le bas élégant à une veste en cuir, un t-shirt graphique ou un gros pull, jupes plissées sont une manière infaillible de regarder ensemble. Et vous n’avez pas à payer des centaines de dollars pour obtenir la tendance adorée des célébrités! Nous avons arrondi dix jupes allant de 9 $ à 111 $, afin que vous puissiez en trouver un qui correspond à votre budget et à votre style personnel.

Voir ci-dessous nos jupes plissées préférées.