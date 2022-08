10 juillet 2021 – Section locale de Shaw

Beau Joseph Bickett

Josh Bickett et Abby Sheets de Chicago sont les parents d’un fils, Beau Joseph, né le 24 mai au Northwestern Prentice Women’s Hospital de Chicago. Il pesait 7 livres, 1 once et mesurait 20 1/2 pouces de longueur. Les grands-parents maternels sont Joe et Cindy Sheets. Les grands-parents paternels sont Mark et Colleen Bickett, et Jim et Shelly Kruse. Les arrière-grands-parents sont Phyllis Bickett, Nancy Quanstrom, Teresa Kruse et Howard Schammel.

Règne Rory Raffelson et Ridge Robert Raffelson

JJ et Heather (Smith) Raffelson de LaSalle sont les parents de jumeaux, une fille et un fils, Reign Rory et Ridge Robert, nés le 17 juin à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Reign pesait 7 livres, 9 onces et mesurait 19 pouces de longueur. Ridge pesait 6 livres, 6 onces et mesurait 19 1/2 pouces de longueur. Ils ont été accueillis à la maison par une sœur, Roeg Ryann, 20 mois. Les grands-parents maternels sont Craig et Barbie Smith. Les grands-parents paternels sont Jim et Lyn Raffelson. L’arrière-grand-parent est Judy Smith.

Eleanor Ruth Möll

Brian et Andrea (Kurth) Moell de Princeton sont les parents d’une fille, Eleanor Ruth, née le 22 juin à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Elle pesait 6 livres, 12 onces et mesurait 20 pouces de longueur. Les grands-parents maternels sont Richard et Linda Kurth de Walnut. Les grands-parents paternels sont Kathy et Cal Moell de Malden. Les arrière-grands-parents sont Laura et Lee Wyatt de Princeton et Thomas Kurth de Columbus, Ga.

Elliot Marie Bernardoni

Austin et Kaitlin (Prettyman) Bernardoni de Tonica sont les parents d’une fille, Elliot Marie, née le 25 juin à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Elle pesait 7 livres, 9 onces et mesurait 20 1/2 pouces de longueur. Les grands-parents maternels sont Susan Prettyman d’Ottawa et Harold Prettyman de Tonica. Les grands-parents paternels sont Mark et Tammy Bernardoni d’Oglesby. L’arrière-grand-parent est Darlene Bernardoni.

Oakley Moorman et Riverlynn Moorman

Ashlynn Souba et Kaegan Moorman de Princeton sont les parents de jumeaux, un fils et une fille, Oakley et Riverlynn, nés le 27 juin à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Oakley pesait 6 livres, 6 onces et mesurait 18 pouces de longueur. Riverlynn pesait 6 livres et mesurait 20 pouces de long. Ils ont été accueillis chez eux par un frère, Weston, 11 mois.

Declan Lee Gapinski

Brad et Danielle (Saletzki) Gapinski de Princeton sont les parents d’un fils, Declan Lee, né le 28 juin à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Il pesait 10 livres, 8 onces et mesurait 21 1/2 pouces de longueur. Les grands-parents maternels sont Don et Lisa Saletzki de Princeton. Les grands-parents paternels sont Gary et Diana Gapinski de LaSalle. Les arrière-grands-parents sont Charlotte Saletzki de Princeton et Leonard et Katherine Vick de Walnut.

Sandoval

Wilmer et Alexandra (Napules) Sandoval du Pérou sont les parents d’une fille née le 29 juin à St. Margaret’s Health – Spring Valley.

Pêcheur Liam Desmarais

Stacy Mayers et Chris Desmarais de Spring Valley sont les parents d’un fils, Fisher Liam, né le 1er juillet à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Il pesait 6 livres, 11 onces et mesurait 19 1/2 pouces de longueur. Il a été accueilli à la maison par trois sœurs, Aurora, 22 ans, Hadley, 13 ans et Marcy, 4 ans. Les grands-parents maternels sont James et Marylynn Mayers.

Nova Lee Corbeau

Cheyenne Boone et Connor Corbel de Granville sont les parents d’une fille, Nova Lee, née le 3 juillet à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Elle pesait 4 livres, 12 onces et mesurait 17 pouces de longueur. Elle a été accueillie à la maison par une sœur, Emery Jo Brown. Les grands-parents maternels sont Gary Boone et Katrina Boone de Granville. Le grand-parent paternel est Sarah Halsne de Magnolia.

Élise Sylvia Samuels

Thomas et Cassie (Johnson) Samuels de Wyanet sont les parents d’une fille, Elise Sylvia, née le 4 juillet à St. Margaret’s Health – Spring Valley. Elle pesait 6 livres, 4 onces et mesurait 19 1/2 pouces de longueur. Les grands-parents maternels sont Mark et Kim Laktas de Walnut. Le grand-parent paternel est Randa Anthony du Pérou. Les arrière-grands-parents sont James et Vicki Ross de Princeton, Randall Anthony de Princeton et Robert et Sharon Johnson de Rock Falls.