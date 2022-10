10 jours plus tard, les Cubains se remettent encore de l’ouragan Ian

Dix jours après que la tempête a laissé des ravages encore non quantifiés dans l’ouest de Cuba et détruit le réseau électrique dans tout le pays, de nombreux Cubains sont toujours sans électricité, eau ou produits de base. La destruction causée par Ian s’est ajoutée aux difficultés de personnes qui souffraient déjà de pénuries et de pénuries ces dernières années.

LA COLOMA, Cuba — Des soldats réparent des toits et élèvent des poteaux électriques sous un soleil de plomb, tandis que des enseignants récupèrent des manuels scolaires mouillés et que des habitants cuisinent au feu de bois à La Coloma, une ville de pêcheurs et industrielle sur la côte cubaine qui a subi le plus gros de l’ouragan Ian.

Les pannes répétées sur le réseau électrique déjà fragile de Cuba ont été parmi les causes des plus grandes manifestations sociales de l’île depuis des décennies en juillet 2021. Des milliers de personnes, lassées des pannes de courant et des pénuries de biens exacerbées par la pandémie et les sanctions américaines, se sont rendues dans les villes du monde entier. l’île pour exprimer leur colère et certains ont également fustigé le gouvernement. Des centaines de personnes ont été arrêtées et poursuivies, suscitant de vives critiques à l’égard de l’administration du président Miguel Diaz-Canel.