10 jours plus tard, les Cubains se remettent encore de l’ouragan Ian

LA COLOMA, Cuba (AP) – Des soldats réparent des toits et élèvent des poteaux électriques sous un soleil de plomb, tandis que des enseignants récupèrent des manuels scolaires mouillés et que des résidents cuisinent au feu de bois à La Coloma, une ville de pêche et industrielle sur la côte cubaine qui a subi le plus gros de l’ouragan Ian.

Dix jours après que la tempête a laissé des ravages encore non quantifiés dans l’ouest de Cuba et détruit le réseau électrique dans tout le pays, de nombreux Cubains sont toujours sans électricité, eau ou produits de base. La destruction causée par Ian s’est ajoutée aux difficultés de personnes qui souffraient déjà de pénuries et de pénuries ces dernières années.

“Le plafond a été endommagé, le matelas a été mouillé”, a déclaré la femme au foyer Yaneysi Polier, qui avait l’air effrayée en remuant une casserole avec du jambon pressé et du saindoux cuit sur des braises sur le sol du patio de sa maison. Son matelas encore humide séchait au soleil.

« Le réfrigérateur a été retrouvé dans la boue près de la maison de notre voisin. Nous avons installé quelque chose pour dormir. L’eau nous montait à la poitrine », a-t-elle déclaré.

Seuls 15% de la province occidentale de Pinar del Río ont l’électricité et personne n’a son électricité à La Coloma, une ville d’environ 7 000 habitants à 200 kilomètres au sud-ouest de La Havane.

Les pannes répétées sur le réseau électrique déjà fragile de Cuba ont été parmi les causes des plus grandes manifestations sociales de l’île depuis des décennies en juillet 2021. Des milliers de personnes, lassées des pannes de courant et des pénuries de biens exacerbées par la pandémie et les sanctions américaines, se sont rendues dans les villes du monde entier. l’île pour exprimer leur colère et certains ont également fustigé le gouvernement. Des centaines de personnes ont été arrêtées et poursuivies, suscitant de vives critiques à l’égard de l’administration du président Miguel Diaz-Canel.

L’arrivée récente d’Ian a fait trois morts et dans la province de Pinar del Rio a endommagé 63 000 maisons, dont des milliers ont été détruites. Cuba avait un déficit d’environ 800 000 maisons avant même que l’ouragan ne frappe.

La Coloma abrite l’État Industrial Fishing Combine, qui transforme 40% du homard pêché sur l’île, dont la majeure partie est exportée. Il transforme également des bonites et des vivaneaux, et les habitants disent que c’était la haute saison quand Ian a frappé. Douze bateaux de pêche ont été endommagés, certains coulés.

Maribel Rodríguez est hébergée dans un refuge d’urgence dans une école primaire avec sa belle-fille enceinte, qui est sur le point d’accoucher. Elle a dit qu’ils nommeraient le bébé Ian.

“Cet ouragan m’a tout pris”, a déclaré Rodríguez. “Ma maison n’était pas bonne, mais elle avait beaucoup de choses de valeur – un réfrigérateur, une télévision, des meubles de salon, des lits et des ustensiles de cuisine – et je les avais gagnés grâce à mon sacrifice. C’est très douloureux.”

Rodríguez et son fils travaillent tous les deux dans le complexe de l’usine de pêche et ils craignent qu’il ne ferme au milieu de la saison du homard.

« Ici, le seul endroit où travailler est la moissonneuse-batteuse et j’y suis depuis de nombreuses années. Il faut gagner sa vie », a-t-elle déclaré.

Ian a frappé Cuba avec des vents de plus de 125 mph (200 km/h) le 27 septembre. Cela a non seulement affecté Pinar de Rio, mais aussi les provinces d’Artemisa, Mayabeque et La Havane. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées avant l’arrivée de l’ouragan.

Outre les dommages aux maisons, aux infrastructures électriques et à l’industrie, le ministère de l’Agriculture a estimé que Ian avait endommagé 8 583 hectares (21 210 acres) de cultures dans les trois provinces, en particulier les bananes, le manioc, les patates douces, le maïs, le riz et les tomates.

Le produit intérieur brut de Cuba a chuté de 11 % en 2020 au milieu de la pandémie et n’a augmenté que de 2 % en 2021. Le tourisme ne s’est pas remis de la paralysie des voyages due au COVID-19 et les sanctions américaines pressant pour un changement politique dans l’île continuent de peser sur son économie. Les autorités s’attendent à ce que les dommages causés par Ian nuisent davantage à l’économie.

Avec La Coloma, l’une des municipalités les plus durement touchées se trouvait à proximité de San Luis, une région qui produit l’un des meilleurs tabacs au monde.

Le planteur de tabac Hiroshi Robaina, regardant ses séchoirs et pépinières dévastés, pense que cette année il devra semer ses champs de haricots.

“Je doute fort qu’il puisse y avoir une production de tabac cette année car il n’y a pas d’infrastructure”, a-t-il déclaré. “Les dégâts causés aux pépinières étaient monstrueux.”

Robaina, dont la plantation est si importante qu’elle a sa propre marque, a déclaré : « Un miracle doit se produire.

Il a déclaré qu’au moins 100 petits producteurs de tabac avaient subi des pertes de 100% et a appelé le gouvernement à subventionner la reconstruction. Pinar del Río fournit 80% du tabac que Cuba produit.

“Le tabac, même s’il ne va pas sauver l’économie cubaine, est un produit d’exportation”, a déclaré Ricardo Torres, économiste cubain et chercheur au Centre d’études latino-américaines de l’Université américaine de Washington. “A Cuba, avec le peu qu’il y a, ce qui est perdu est une très mauvaise nouvelle.”

“C’est un pays qui, à l’heure actuelle, n’a pas de ressources”, a déclaré Torres.

Andrea Rodríguez, Associated Press