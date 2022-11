10 jours après, aucun suspect, aucune arme dans les meurtres d’étudiants de l’Idaho

MOSCOU, Idaho (AP) – Dix jours après que quatre étudiants de l’Université de l’Idaho ont été poignardés à mort dans leur chambre, la police a déclaré mercredi qu’ils n’avaient toujours pas identifié de suspect ni trouvé d’arme du crime, et ils ont continué à demander des conseils et une vidéo de surveillance.

Le capitaine de la police de Moscou, Roger Lanier, a déclaré lors d’une conférence de presse que son département mettait toutes ses ressources dans la résolution de l’affaire et que les enquêteurs étaient prêts à travailler pendant les vacances de Thanksgiving.

Les autorités n’ont donné aucune indication qu’elles étaient sur le point de procéder à une arrestation, mais elles ont souligné qu’elles continuaient de traiter les preuves médico-légales recueillies au domicile où les étudiants ont été tués.

“Nous continuons d’aller de l’avant pour comprendre pourquoi cela s’est produit dans notre communauté”, a déclaré le chef de la police James Fry.

Les meurtres ont stupéfié la bucolique Moscou, une ville universitaire et un centre agricole qui a ouvert son premier magasin Target l’année dernière. La ville, qui compte 26 000 habitants, est entourée de champs de blé et de haricots et n’avait pas connu d’homicide depuis 2015.

Les victimes étaient des colocataires Madison Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho; Xana Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho ; Kaylee Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho; et le petit ami de Kernodle, Ethan Chapin, 20 ans, de Mount Vernon, Washington.

La police a déclaré mardi qu’elle avait recherché des informations selon lesquelles Goncalves avait un harceleur, mais qu’elle n’avait pas été en mesure d’en identifier un. Ils ont également renversé des rumeurs sur d’autres incidents – y compris un cambriolage de voiture et le meurtre d’un chien – potentiellement liés à l’affaire.

The Associated Press