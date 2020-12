Mises à jour en direct ISL 2020-21, SC East Bengal vs Jamshedpur FC: SC Bengale oriental sera l’hôte Jamshedpur FC dans Super Ligue indienneMatch n ° 23 au Tilak Maidan à Vasco, Goa alors qu’ils cherchent désespérément leur première victoire de la saison. Malgré l’avantage de l’homme, le Jamshedpur FC n’a pas été en mesure de sortir de l’impasse face au SC East Bengal, ce qui frustre les Men of Steel. Après 45 minutes, le score est inchangé malgré le Jamshedpur FC ayant quelques occasions serrées avec Stephen Eze atteignant même la barre. Le SC East Bengal est réduit à 10 hommes après que Eugeneson Lyngdoh ait reçu deux cartons jaunes en quatre minutes. Jamshedpur FC prend un bon début de match avec William Lalnunfela troublant la défense du SC East Bengal sur l’aile droite. Suivez toutes les mises à jour en direct du SC East Bengal vs Jamshedpur FC sur le blog de News18 Sports. Hier, le Mumbai City FC a battu le Chennaiyin FC 2-1 dans un match aux décisions d’arbitrage controversées. Demain, l’ATK Mohun Bagan affrontera le Hyderabad FC au stade Fatorda.

La légende de Liverpool et entraîneur du Bengale oriental, Robbie Fowler, est sous pression après trois défaites consécutives qui laissent son équipe enracinée au bas du tableau des points de l’ISL 2020-21. Le Bengale oriental est actuellement la seule équipe à avoir encore ouvert son compte dans la ligue de premier plan à 11 équipes. Le Jamshedpur FC, entraîné par Owen Coyle, serait en revanche très confiant après sa victoire unilatérale sur l’ATK Mohun Bagan, invaincu jusqu’à ce qu’il les affronte.

Faute d’un attaquant de qualité dès le départ, la ligne arrière du SC East Bengal a également été mal exposée ces derniers temps, en particulier après la blessure de son capitaine et pilier défensif Danny Fox. Face aux Red Miners, avec Nerijus Valskis, vainqueur du Ballon d’or de la saison dernière, la défense fragile de Fowler sera mise à l’épreuve. « Ce ne sera pas un match facile car aucun match de ce tournoi n’est censé être facile. Nous avons beaucoup de qualité dans l’équipe; nous devons juste saisir nos chances. Nous devons convertir les chances et bien défendre », SC Le milieu de terrain du Bengale oriental Jacques Maghoma a déclaré.

« Eh bien, le coup de pouce psychologique est de gagner le match et nous méritons évidemment de gagner le match, évidemment (contre) l’équipe qui est au sommet du championnat, l’équipe qui est invaincue, l’équipe qui n’a pas encaissé de but est évidemment mais les points sont importants car nous sommes arrivés très près des deux ou trois derniers matches « , a déclaré Coyle avant le match.