10 joueurs de la LNH prêts à devenir des étoiles montantes en 2024-25

Tout comme une percée nette est un élément clé du succès tout au long d’un match, les joueurs qui se démarquent sont essentiels au succès de l’équipe au cours d’une saison de 82 matchs. Les espoirs de remporter la Coupe Stanley ne se font pas seulement grâce aux superstars, mais aussi grâce aux coéquipiers qui sont à la hauteur.

Vous ne trouverez pas ici les candidats évidents. Cela signifie pas de Dylan Guenther, pas après un contrat de 50 millions de dollars, et pas de Lane Hutson ou Macklin Celebrini – qui semblent tous prêts à prendre la ligue d’assaut.

Voici 10 joueurs qui sont sur le point de devenir des étoiles montantes lors de la saison 2024-25 de la LNH :

Les recrues

CAL RITCHIE

Ailier droit, Avalanche du Colorado

Âge : 19 ans

L’an dernier : 50 GP, 28 B, 52 A, 82 Pts (OHL)

Seravalli voit : 75 GP, 15 G, 34 A, 49 Pts

Scoop : Dans une année où le plafond salarial est très serré, Ritchie pourrait être exactement ce que le Dr MacFarland a ordonné à Denver. Ritchie est prêt à faire son entrée dans la LNH depuis Oshawa en tant qu’un des espoirs les plus intelligents du jeu. Le 27e choix au total en 2023 a appris à être plus qu’un simple marqueur créatif, se transformant en un joueur polyvalent dans les deux sens de la patinoire. Il n’y a pas de faille dans son jeu. Il peut surpasser ses adversaires. Ritchie a amené tous ses coéquipiers à un autre niveau dans les juniors, et maintenant il s’appuiera sur les vétérans des Avs pour lui montrer les ficelles du métier, où il s’adaptera rapidement.

ZACHARY L’HEUREUX

Ailier gauche, Predators de Nashville

Âge : 21 ans

L’année dernière : 66 GP, 19 B, 29 A, 48 Pts

Seravalli voit : 77 GP, 13 G, 22 A, 35 Pts

Scoop : Rencontrez le nouveau joueur que votre équipe adore détester. Il n’y a personne dans le bassin de prospects comme L’Heureux, qui a littéralement effrayé ses adversaires lors des éliminatoires de la Coupe Calder l’année dernière pour les Admirals de Milwaukee. L’Heureux peut tout faire. Il peut marquer, il peut distribuer et il peut se battre. C’est une équipe de Nashville très différente à intégrer cette année compte tenu de toutes leurs additions, mais il est difficile de ne pas imaginer que les Preds utilisent cet agitateur unique en son genre.

Surveiller: Mavrik Bourque, Stars de Dallas

Les étudiants de deuxième année

SIMON EDVINSSON

Défenseur gauche, Red Wings de Détroit

Âge : 21 ans

L’année dernière : 16 GP, 1 B, 1 A, 2 Pts

Seravalli voit : 70 GP, 3 G, 15 A, 18 Pts

Scoop : Sans faire de prédiction trop audacieuse, Edvinsson est déjà le deuxième meilleur défenseur des Wings derrière Moritz Seider. Il a évolué méthodiquement de Grands Rapids à Motown, avec un avant-goût de la LNH chacune des deux dernières saisons. Mais ce n’est qu’un avant-goût. Edvinsson est prêt pour plus. Il n’est peut-être pas un producteur de points important au niveau de la LNH, mais le joueur de 6 pieds 6 pouces, 6e choix au total de 2021, a un tir puissant et se déplace très bien pour un homme de cette taille. Il devrait jouer 20 minutes par soir cette saison.

BRANDT CLARKE

Défenseur droit, Kings de Los Angeles

Âge : 21 ans

L’année dernière : 16 GP, 2 B, 4 A, 6 Pts

Seravalli voit : 81 GP, 10 G, 32 A, 42 Pts

Scoop : Clarke a été choisi deux places derrière Edvinsson en 2021 et les Kings attendent patiemment que le natif d’Ottawa prenne les rênes. Curieusement, Clarke et Edvinsson ont tous deux joué exactement le même nombre de matchs dans la LNH au cours des deux dernières saisons (neuf et 16, respectivement), mais leurs jeux sont totalement différents. Clarke n’est pas un petit chérubin à 6 pieds 2 pouces, mais c’est un défenseur extrêmement créatif. Il a une vision, un sang-froid et une conscience de soi qui font de lui une menace. Avec Drew Doughty qui a été aidé à quitter la glace en raison d’une blessure à la jambe lors du match de pré-saison jeudi, les Kings auront probablement besoin de son compatriote droitier Clarke pour assumer immédiatement un rôle important de déplacement de la rondelle.

CONNOR ZARY

Ailier gauche, Flames de Calgary

Âge : 23 ans

L’année dernière : 63 GP, 14 B, 20 A, 34 Pts

Seravalli voit : 80 GP, 22 G, 43 A, 65 Pts

Scoop : Il ne fait aucun doute que le camp d’entraînement de Zary a été impressionnant, et il semble prêt à passer à l’étape suivante et à éviter la terrible période de baisse de régime des sophomores. Bien qu’il puisse pencher vers un pivot naturel, Zary a été impressionnant sur le flanc. Pas besoin de se réjouir. Cela fonctionne. Il n’y a pas eu beaucoup de temps morts dans sa saison l’année dernière. Il a eu six matchs à plusieurs points, ce qui signifie qu’il a récolté au moins un point dans près de la moitié (28) de ses 63 matchs. Zary pourrait bien doubler ce total cette année en jouant au sommet de la liste de Ryan Huska.

TY EMBERSON

Défenseur droit, Oilers d’Edmonton

Âge : 24 ans

L’année dernière : 30 GP, 1 B, 9 A, 10 Pts

Seravalli voit : 71 GP, 8 G, 14 A, 22 Pts

Français:Score : Si vous examinez les chiffres, Emberson a en fait connu une bonne saison recrue avec les Sharks, malgré un nombre limité de présences. Mis à part les tirs qu’il a réussis en moyenne par match, Emberson fait une bonne première passe, ce qui devrait être la priorité numéro un pour tout défenseur d’Edmonton qui a des attaquants sur sa liste. Emberson n’est peut-être pas un nom connu du grand public, mais il a joué pour l’entraîneur des Oilers Kris Knoblauch il y a deux saisons à Hartford dans la AHL. C’est un joueur que Knoblauch connaît et en qui il a confiance. C’est une tâche difficile de remplacer Cody Ceci et Philip Broberg en un seul tir, mais Emberson est à la hauteur de la tâche.

OLEN ZELLWEGER

Défenseur gauche, Ducks d’Anaheim

Âge : 21 ans

L’année dernière : 26 GP, 2 B, 7 A, 9 Pts

Seravalli voit : 74 GP, 10 G, 18 A, 28 Pts

Scoop : Zellweger n’a plus rien à accomplir dans la LAH. Il a prouvé la saison dernière qu’il pouvait dominer, même en tant que recrue. Défenseur de l’année 2023 de la LCH, Zellweger n’a peut-être pas un gabarit énorme à 5 pieds 9 pouces, mais il est un patineur si facile qu’il vous fera tourner la tête. Il peut également jouer du côté droit, ce qui ajoute à sa polyvalence dans la formation de Greg Cronin. Son émergence cette saison dans un rôle à temps plein rendra le départ éventuel de Cam Fowler par les Ducks beaucoup plus acceptable.

Surveiller: David Jiricek, Blue Jackets de Columbus; Ryker Evans, Kraken de Seattle

Les enfants du retour

JAMIE DRYSDALE

Défenseur droit, Flyers de Philadelphie

Âge : 22 ans

L’année dernière : 34 GP, 3 B, 7 A, 10 Pts

Seravalli voit : 78 GP, 8 G, 46 A, 54 Pts

Scoop : Vu la façon dont se sont déroulées les deux dernières saisons, nous ne vous en voudrions pas si Drysdale disparaissait de votre radar. Drysdale n’a joué que 42 matchs sur 164 possibles, incapable de capitaliser sur sa formidable saison de 32 points en 2021-22. Ce temps perdu a également privé les Flyers de toute gratification immédiate de l’échange difficile pour Cutter Gauthier. Drysdale est prêt à se rattraper maintenant. Il est en santé et certains membres du personnel des Flyers ont murmuré qu’il était l’un des meilleurs de l’équipe, ayant pris du muscle. Gardez à l’esprit que Drysdale n’a que 22 ans, soit seulement un an de plus que certaines des recrues de cette liste.

JACK QUINN

Ailier droit, Sabres de Buffalo

Âge : 23 ans

L’année dernière : 27 GP, 9 B, 10 A, 19 Pts

Seravalli voit : 76 GP, 28 G, 46 A, 74 Pts

Scoop : Une projection élevée ? Peut-être. L’absence de Quinn pendant 55 matchs la saison dernière a vraiment nui aux chances de Buffalo de participer aux séries éliminatoires, car leur équipe dans son ensemble a eu du mal à marquer. Quinn est tenace et déterminé et prêt à revenir d’une blessure au tendon d’Achille qui a fait dérailler sa saison. Ce camp d’entraînement, il a eu du temps dans la première unité de jeu de puissance de Lindy Ruff, où il devrait être en mesure d’accumuler des points s’il y reste. Avis donné.

KIRBY DACH

Centre, Canadiens de Montréal

Âge : 23 ans

L’année dernière : 2 GP, 0 B, 2 A, 2 Pts

Seravalli voit : 73 GP, 24 G, 42 A, 66 Pts

Scoop : Difficile de croire que Dash en sera à sa sixième saison dans la LNH. Il est rare que des joueurs se retrouvent dans la catégorie des « révélations » à ce stade de leur carrière, mais il y a encore tellement de potentiel inexploité. La saison dernière, la direction des Canadiens avait l’impression que Dach aurait pu être leur meilleur joueur de la présaison. Puis, il s’est blessé au genou lors du deuxième match – une déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne. Le troisième choix au total de 2019 pourrait-il être le centre de jeu perdu depuis longtemps et dont Montréal a tant besoin ?

_____

PUBLICATION SPONSORISÉE PAR bet365

_____

Récemment par Frank Seravalli