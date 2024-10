10 invites d’IA pour dynamiser votre recherche d’emploi

Détestez-vous écrire des lettres de motivation ?

Ou trouver la puce de CV parfaite ?

Ou simplement savoir quoi faire de votre vie ???

Bonnes nouvelles: ChatGPT est là pour vous aider !

Et même s’il ne peut pas vous trouver un emploi tout seul (les Robo Career Coaches sont encore un peu loin… ;), il peut absolument vous aider à chaque étape du processus.

Étape 1 : Trouvez votre cheminement de carrière à l’aide de ChatGPT

Commençons par le tout début. Supposons que vous veniez d’obtenir un diplôme en sociologie et que vous cherchiez un moyen de rembourser toutes les dettes que vous venez d’accumuler.

Ou peut-être avez-vous accepté un emploi bien rémunéré pour découvrir que vous préférez faire quelque chose qui implique votre amour pour les animaux.

Quoi qu’il en soit, ne restez pas là à vous demander ce que vous pourriez faire – obtenez une liste de chemins possibles pour commencer à explorer :

Même si chaque chemin généré par ChatGPT n’est pas parfait, il vaut au moins comprendre les possibilités plutôt que de se sentir piégé et désespéré.

Générez 10 titres de poste spécifiques qui pourraient me convenir en fonction de :

Mes compétences préférées :

Mes intérêts :

Ma majeure :

Mon CV :

Étape 2 : Testez votre adéquation avec ChatGPT

OK, vous avez donc une liste de plus de 5 chemins qui pourraient vous convenir. Mais comment déterminer lesquels joueront réellement sur vos super pouvoirs – et lesquels seront simplement votre kryptonite ???

Une fois de plus, ChatGPT est là pour vous aider, en vous proposant une série de mesures d’action que cet ancien coach de carrière approuve hautement. Que ce soit mise en réseau avec des professionnels dans ces espaces ou acquérir l’expérience dont vous avez besoin pour obtenir le poste plus tardvous serez en pleine forme grâce à ces techniques intelligentes :

Quelles sont les trois façons spécifiques dont je peux tester mon adéquation avec chacun des rôles suivants : INSÉRER LES RÔLES

Étape 3 : Développez vos compétences avec ChatGPT

Supposons donc que vous contactiez un groupe de professionnels dans votre nouveau domaine potentiel, par exemple la sociologie vétérinaire. Et il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles :

La bonne nouvelle, c’est que vous adoreriez absolument ce rôle… ce serait un ajustement parfait pour le genre de choses qui vous dynamisent.

La mauvaise nouvelle est que vous n’êtes pas encore tout à fait qualifié. Même si vous aimez le genre de travail que cela implique, il existe toujours un écart de compétences entre l’endroit où vous êtes aujourd’hui et l’endroit où vous devez être pour décrocher un emploi.

Plutôt que de passer des années de votre vie et des centaines de milliers de dollars à poursuivre un autre diplôme, ChatGPT vous aidera à identifier les compétences exactes que vous devez acquérir :

Quels sont les moyens spécifiques les plus rapides et les moins chers d’acquérir des COMPÉTENCES ?

Et de cette façon, vous pourrez suivre le cours gratuit qu’il vous faut sur Académie Khan ou LinkedIn Apprentissage (conseil de pro : vous pouvez presque toujours obtenez un accès gratuit via votre bibliothèque publique) et comblez cet écart dès que possible !

Étape 4 : Créez une liste d’entreprises avec ChatGPT

Vous êtes vraiment parti pour les courses maintenant : vous avez trouvé un rôle qui correspond à vos dons et à vos passions uniques, vous avez développé vos compétences pour remporter ces rôles, et maintenant la seule question qui reste est : « Où postuler ?»

Eh bien, même si vous explorez un domaine relativement obscur comme la sociologie vétérinaire, ChatGPT ne sera pas perplexe. Demandez simplement des pistes d’emploi et cela produira une excellente carte de l’écosystème de l’espace souhaité, présentant toutes les catégories clés que vous devriez prendre en compte :

Générez une liste des 100 meilleurs employeurs pour le titre de poste X dans le secteur Y et l’emplacement Z.

Étape 5 : Révisez votre CV avec ChatGPT

Jusqu’ici, tout va bien. Mais je sais ce que vous pensez : « Est-ce que je n’aurais pas pu comprendre tout ce qui précède par moi-même ? »

Et vous avez tout à fait raison : c’est le genre de questions que les demandeurs d’emploi avisés se posent depuis des générations. Ou du moins depuis l’avènement de LinkedIn et de Google !

Mais maintenant, préparez-vous au véritable tour de magie de ChatGPT : non seulement il peut répondre à n’importe quelle question, mais il peut également consulter n’importe quel document.

Notez que j’ai dit : REVUE. Pas ÉCRIRE – du moins tant que vous ne voulez pas ressembler à un robot… 🤖

Alors plutôt que de lui demander de générer un CV à partir de zéro (qui sera également plein d’hallucinations en plus de la voix robotisée), alimentez-le avec votre CV existant et demandez-lui de réviser le CV pour un emploi spécifique (et l’accompagnement). mots-clés). Vous serez époustouflé par ce qu’il peut faire !

Veuillez évaluer les puces de CV suivantes en fonction du caractère impressionnant de leurs réalisations et de leur inclusion de mots-clés importants pour X ROLE. Et suggérez des idées précises pour les améliorer, si possible : POINTS À PUCES

Juste pour être clair : quel que soit le chemin que vous empruntez, ne présumez pas que votre CV est désormais prêt à 100 % pour les heures de grande écoute. Comme nous le savons tous, ChatGPT peut devenir un peu… hum… créatif parfois. Assurez-vous donc de tout vérifier et modifier avant de soumettre, de peur qu’on ne vous pose des questions lors de votre entretien sur les incroyables réalisations de ChatGPT… 😉

Étape 6 : Révisez votre lettre de motivation avec ChatGPT

Si vous pensez qu’il est difficile de rédiger un bon CV, imaginez écrire quelques dizaines de bonnes lettres de motivation. Vous pouvez comprendre pourquoi tant de demandeurs d’emploi font des copier-coller (souvent en indiquant le mauvais nom d’entreprise) ou les ignorent complètement.

Et tandis que il y a plein de bonnes raisons d’écrire une lettre de motivationvous constaterez qu’avoir votre propre nègre IA personnel rend les choses beaucoup moins pénibles !

Alors, comme pour votre CV, commencez par votre version existante. Et puis envoyez à ChatGPT votre lettre de motivation et la description de poste souhaitée pour obtenir des commentaires qui le feront passer au niveau supérieur :

Veuillez évaluer la lettre de motivation suivante pour un rôle X en fonction de la mesure dans laquelle mes compétences et ma passion correspondent au rôle. Et suggérez des idées précises pour l’améliorer, si possible :

INSÉRER LA LETTRE DE COUVERTURE

Étape 7 : Préparez votre entretien avec ChatGPT

Maintenant, votre CV et votre lettre de motivation de rockstar vous ont valu une entrevue. Mais il n’y a qu’un seul problème : une IA ne peut en aucun cas vous aider, n’est-ce pas ?

Faux.

Il s’avère que ChatGPT a été formé sur certains des les meilleurs conseils d’entretien dans le secteur, car il peut non seulement vous donner une aide-mémoire sur les questions les plus probables, mais il peut même vous donner des exemples de réponses dont vous pourrez tirer des leçons :

Générez une liste des 10 questions d’entretien les plus probables auxquelles je serai confronté en fonction de la description de poste suivante. Et pour chaque question, générez une réponse au format Défi – Action – Résultat, en s’appuyant uniquement sur le CV suivant.

Description du poste : COLLER LA DESCRIPTION DU POSTE

Reprendre : Coller le CV

Et je dois vous dire que les réponses de ChatGPT sont bien meilleures que celles que j’entendais lors d’entretiens simulés. Ils sont nets, concentrés et précis – donc certainement d’excellents modèles sur lesquels vous pourrez construire votre préparation.

Étape 8 : Rédigez un message de remerciement avec ChatGPT

L’entretien a donc été un grand succès, grâce à votre coach IA. Mais il ne reste qu’une dernière tâche à accomplir avant de pouvoir vous reposer sur vos lauriers : l’e-mail de remerciement parfait.

Et si vous y avez prêté attention, vous savez que c’est exactement le genre de message pour lequel ChatGPT est né, à condition que vous lui fournissiez des détails critiques :

Générer un court e-mail de remerciement à mon intervieweur, en me concentrant sur ce que j’ai appris de la conversation, notamment : APERÇU + APPRÉCIATION

Étape 9 : Négociez votre salaire avec ChatGPT

L’une des plus grandes erreurs que commettent les demandeurs d’emploi est qu’ils sont tellement ravis de décrocher un nouvel emploi qu’ils ne s’arrêtent pas pour y réfléchir. négocier son salaire. Et, bien sûr, cette erreur s’aggrave car votre salaire de départ est la base de votre prime, de vos augmentations et de la négociation de votre prochaine offre d’emploi.

Ainsi, même si vous êtes opposé aux conflits, assurez-vous de demander à ChatGPT quelques conseils pour rédiger la contre-proposition parfaite :

Générez un court e-mail conversationnel à mon recruteur, le remerciant pour son aimable offre d’emploi (INSÉRER L’OFFRE) et lui faisant savoir que j’aimerais explorer ce qui est possible sur la base des faits suivants :

-Salaire actuel

-Autres offres

-Recherche de rémunération pour le rôle/l’emplacement

Étape 10 : Clouez les 90 premiers jours avec ChatGPT

Tout comme votre salaire de départ donne le ton de votre avenir financier, faites-le aussi vos 90 premiers jours établissent votre trajectoire globale dans votre nouvel emploi. Alors plutôt que de vous lancer tête première, revenez une dernière fois voir votre vieil ami ChatGPT pour un petit conseil :

1) Quels sont les 5 plus grands défis et opportunités auxquels X COMPANY est confronté ?

2) Qu’est-ce qu’un plan d’action de 90 jours pour accomplir le travail décrit dans cette description de poste : COLLER LA DESCRIPTION DU POSTE

Alors voilà : 10 étapes pour décrocher l’emploi de vos rêves. Et même si ce voyage est traditionnellement long et solitaire, vous n’êtes plus obligé de le faire seul.

Ainsi, que vous utilisiez plusieurs de ces techniques ou seulement quelques-unes, sachez que vous ne serez jamais coincé dans votre parcours professionnel. Surtout avec votre guide pratique sur l’IA à vos côtés !