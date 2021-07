Un tueur est en cavale dans la trilogie cinématographique « Fear Street ». Mais non seulement cette extravagance d’horreur Netflix laisse une quantité importante de sang dans son sillage, elle pulvérise également l’écran avec un jaillissement de références à la culture pop.

Se déroulant principalement dans la ville fictive de Shadyside et basée sur les livres de RL Stine, la trilogie traverse plusieurs décennies, avec un film imprégné de la culture du centre commercial et du lycée de 1994, un autre se déroulant en 1978 au camp d’été et un troisième commençant en 1666 quand la ville était un village. (Les épisodes seront diffusés en avant-première trois vendredis consécutifs, à compter du 2 juillet.) La trilogie traverse les personnages, les humeurs et les genres, y compris la romance pour adolescents et le slasher complet. Les films, à un certain niveau, sont comme un algorithme de styles Netflix, le tout enveloppé dans un package bingeable.

Au milieu des nombreux rebondissements, les films retracent la ville et le problème des meurtres démesurés qu’elle connaît depuis des générations. La sorcellerie est-elle impliquée ? Serait-ce Satan ? Ou les gens sont-ils juste méchants ? Le réalisateur Leigh Janiak vise à garder le public sur ses gardes, tout en le laissant fredonner des airs entraînants et en pensant à la fois à Halloween et à « Halloween ».