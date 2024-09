10 hôtels en Colombie-Britannique récompensés par le guide Michelin

Dix hôtels en Colombie-Britannique ont reçu des clés Michelin, une désignation qui équivaut à l’attribution d’une étoile à un restaurant par le prestigieux guide.

Jeudi, le guide a publié la liste des hôtels canadiens récompensés et a expliqué les critères de sélection.

« Comme les étoiles Michelin pour les restaurants, les clés Michelin sont nos hôtels les plus remarquables », indique le communiqué, ajoutant que les cinq éléments qui entrent en compte dans la notation sont « l’excellence de l’architecture et de la décoration intérieure, la qualité et la cohérence du service, la personnalité et le caractère général, le rapport qualité-prix et une contribution significative au quartier ou au cadre ».

Tout comme le système d’étoiles, il existe également des niveaux. Trois étoiles correspondent à un hôtel dans lequel les clients ont passé un séjour « extraordinaire », deux correspondent à un séjour « exceptionnel » et une est attribuée pour un séjour « très spécial »

Un seul endroit de la province a obtenu trois clés. Auberge de la nature sauvage de Clayoquot à Tofino était l’une des deux seules propriétés du pays à recevoir la plus haute distinction, l’autre étant un complexe hôtelier isolé sur une petite île au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador.

Trois hôtels de la Colombie-Britannique ont reçu deux clés. Il s’agissait des Fairmont Château Whistlerle Centre de villégiature Four Seasons de Whistler et le Hôtel Rosewood en Géorgie au centre-ville de Vancouver.

La liste des propriétés à une clé comprenait une autre destination de Whistler, le Auberge du lac Nita. Trois hôtels du centre-ville de Vancouver faisaient également partie de cette catégorie ; le Hôtel Wedgewood, Hôtel Loden et l’hôtel Shangri-La. Deux endroits dans la capitale de la province – le Hôtel Fairmont Empress et le Hôtel & Spa Magnolia – complète la liste des hôtels de la Colombie-Britannique qui ont reçu l’honneur d’une clé.

Plus d’informations sur le classement Michelin sont disponibles disponible en ligne.