10 Hospitalisés en raison d’une intoxication alimentaire : les experts disent que ces 4 aliments d’épicerie sont tout simplement trop risqués

Les gros titres récents sur les intoxications alimentaires dans un quartier de Chicago nous rappellent que certains aliments vendus en épicerie comportent plus de risques que vous ne le pensez.

Le mois dernier, 10 personnes ont été hospitalisées après qu’au moins 20 d’entre elles soient tombées malades à cause de salmonelles qui semblaient être liées à des aliments préparés dans un épicerie à Chicago.

Les experts en sécurité alimentaire affirment qu’il existe en fait quatre aliments que les acheteurs d’épicerie devraient cesser d’acheter s’ils veulent réduire leur risque d’intoxication alimentaire.

Kali Kniel, microbiologiste à l’Université du Delaware, et le Dr Bryan Quoc Le, chimiste alimentaire et consultant industriel basé à Washington, ont révélé au Huffington Post que certains produits tels que les germes crus, le lait cru/non pasteurisé, les produits prédécoupés et les aliments servis dans les bars chauds ne sont pas nécessairement sûrs à consommer. Voici pourquoi.

Lait cru

Même si les partisans du lait cru affirment le préférer parce que certains bienfaits pour la santé sont détruits par la pasteurisation, cela comporte également de sérieux risques.

Les experts en sécurité affirment qu’ils n’achètent pas de lait non pasteurisé car il peut être contaminé par des microbes pathogènes.

Il n’a peut-être pas une apparence ou une odeur différente du lait pasteurisé, mais selon les Centers for Disease Control and Prevention, le lait cru peut contenir des germes nocifs comme la salmonelle, l’E. coli, la Listeria, la Brucella, etc.

« Bien qu’il soit possible d’acheter du lait cru non pasteurisé dans certains États, je recommande aux gens de ne pas en consommer », a déclaré Kniel.

« Il y a beaucoup de gens qui vantent « Le lait présente tous ces avantages pour la santé, mais cela n’en vaut tout simplement pas la peine, car de nombreux organismes pathogènes sont encore vivants dans ce lait, surtout s’il provient directement d’une installation de transformation », a conseillé Le.

Pousses crues

Les germes crus sont parfois vantés pour leurs bienfaits pour la santé, tels que l’amélioration de la digestion en contribuant à la santé intestinale et en réduisant les gaz intestinaux.

Mais Le et Kniel évitent les légumes verts car ils peuvent également être porteurs de Salmonella, Listeria et E.coli.

Si vous aimez les germes, le CDC recommande de les faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient « bouillants » pour tuer les germes et réduire votre risque d’intoxication alimentaire.

Produits prédécoupés

Bien que les produits prédécoupés soient pratiques, ces types de fruits ou légumes peuvent parfois contenir des bactéries.

C’est pourquoi les experts en sécurité alimentaire conseillent aux acheteurs de se méfier des produits prédécoupés trouvés dans les contenants.

« Si vous mangez des produits crus prédécoupés, vous êtes confronté au même risque microbien qu’avec des germes », a déclaré Le. « C’est parce que je ne sais pas ce que la personne derrière le comptoir a fait en coupant les produits et quelles pratiques elle met en œuvre. Selon la loi, les aliments emballés doivent passer par un processus rigoureux, mais les aliments produits sur place ne le sont pas. pas nécessairement. »

Le CDC recommande de conserver les produits prédécoupés au froid ou de les réfrigérer au moins deux heures après leur achat.

Kniel a spécifiquement mis en garde les acheteurs contre les melons prédécoupés, expliquant qu’ils sont « les plus sensibles » à la contamination.

Il explique que le fruit pousse sur le sol, ce qui signifie qu’il peut absorber et piéger l’eau infectée tout au long de son processus de récolte. Les écorces de melon permettent également aux agents pathogènes de s’y accrocher plus facilement.

Barres de plats chauds

Enfin, Le et Kniel ajoutent que les acheteurs doivent aborder les bars alimentaires avec prudence, en particulier les barres alimentaires réchauffées.

Les meilleurs moments pour y aller sont le déjeuner ou le dîner afin de garantir une rotation continue des aliments frais au lieu de rester dehors en dehors des heures de pointe.

Plus important encore, les aliments chauds doivent être maintenus à des températures de 135 degrés Fahrenheit ou plus, et les aliments froids doivent être maintenus en dessous de 41 degrés Fahrenheit.

« Si le système de chauffage est douteux, j’éviterais le bar à plats chauds », conseille Le. « Mais s’il est conservé au-dessus de la bonne température, vous pouvez le manger car il ne peut pas être contaminé. »

Autres conseils en matière de sécurité alimentaire

Le et Kniel mettent en garde contre les aliments emballés qui sentent mauvais.

« Les consommateurs devraient vérifier l’intégrité des aliments emballés pour s’assurer que les emballages ne sont pas compromis d’une manière ou d’une autre », a déclaré Kniel.

Il a ajouté : « En termes de sécurité alimentaire, si une viande ou un produit de la mer sent « mauvais » ou trop poissonneux, il risque d’être gâté et cela doit être évité. Vérifiez également les dates de péremption sur les emballages de produits frais pour vous aider. comprenez quand la qualité peut commencer à se détériorer, à moins que vous ne la mangiez tout de suite. C’est bon pour les salades en sachet, qui ont en fait une longue durée de conservation.

Et si vous utilisez des sacs de courses réutilisables, les experts disent que vous devriez les laver après et entre vos courses.

Kniel a déclaré : « Par exemple, ne placez pas des crampons de football dans un sac un jour, puis des produits frais le lendemain sans un nettoyage approprié – ou ne le faites tout simplement pas du tout. »

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***