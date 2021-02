10 histoires de photos qui mettront au défi votre vision du monde

Cette semaine, nous avions l’impression de commencer à nous remettre du chaos du début de l’année. Si, comme moi, vous versez littéralement des larmes de joie en voyant le soleil briller lors d’une promenade autour du pâté de maisons cette semaine, alors ce tour d’horizon des histoires de photos est pour vous.

Le Mois de l’histoire des Noirs touche à sa fin, mais cela ne veut pas dire que nous avons fini de raconter des histoires aux Noirs. En février, nous nous sommes entretenus avec Michael Mery au Schomburg Center for Research in Black Culture sur l’héritage des photographes noirs au XXe siècle et sur l’importance des collections. Melissa Alexander, qui passe parfois par l’alter ego Phyllis Iller, a partagé son projet en cours, Autour des filles, qui comprend des photos qui réinventent le meilleur de la féminité noire des années 90.

Juliette Cassidy a photographié des jeunes filles en Afghanistan se sentant habilitées par le skateboard, et le Silver Eye Center for Photography a publié sa liste inaugurale de photographes à regarder. Un an après le premier décès lié au COVID-19 en Europe, la petite ville italienne où cela s’est produit se rétablit et au Venezuela, des volontaires formés répondent aux urgences. Les hommes qui élèvent des pigeons sur les toits de New York ressentent les effets du changement des temps, et les musées italiens rouvrent tranquillement sans la foule. Enfin, nous regardons le travail rêveur et maussade de Vanessa Leroy et son nouveau livre, il y a un endroit où je veux t’emmener.

