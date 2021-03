Cette semaine, vous l’avez peut-être entendu, c’est un an depuis que le COVID-19 a été déclaré pandémie – une année entière où notre vie quotidienne aux États-Unis a été perturbée. Alors que nous nous attaquons à l’anniversaire et à ce que cela signifie, les gens ont hâte de passer plus de temps à l’extérieur avec leurs proches au printemps et l’arrivée de nouveaux vaccins. Nous avons regardé en arrière sur une année de la pandémie de coronavirus et avons vu à quel point c’était des montagnes russes émotionnelles. National Geographic a demandé à des photographes du monde entier de partager leurs réflexions. Celeste Sloman a photographié une communauté du Nouveau-Mexique dont les adolescents avaient des problèmes de santé mentale et ont connu une augmentation des tentatives de suicide, après avoir été isolés pendant un an de leurs pairs.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy