10 histoires à voir

Un tour d’horizon des communiqués de presse de l’industrie technologique les plus dignes d’intérêt de la semaine, publiés par PR Newswire, y compris la nouvelle solution de cybersécurité de Norton pour les petites entreprises.







NEW YORK





,





29 septembre 2023





/PRNewswire/ — Avec des milliers de communiqués de presse publiés chaque semaine, il peut être difficile de tout suivre sur PR Newswire. Pour aider les journalistes couvrant le secteur des technologies d’entreprise à rester au courant des publications les plus intéressantes et les plus populaires de la semaine, voici un tour d’horizon des histoires de la semaine à ne pas manquer.

La liste ci-dessous comprend le titre (avec un lien vers le texte intégral) et un extrait de chaque histoire. Cliquez sur les titres du communiqué de presse pour accéder aux ressources multimédias qui les accompagnent et qui sont disponibles en téléchargement.

Lire la suite de



les dernières versions technologiques commerciales de PR Newswire



et restez au courant des principaux communiqués de presse en suivant



@PRNtech sur Twitter



.



Aider les journalistes à rester au courant de l’actualité de l’industrie



Ce ne sont là que quelques-uns des récents communiqués de presse que les consommateurs et les médias devraient connaître. Pour être informés des communiqués pertinents pour leur zone de couverture, les journalistes peuvent créer un fil d’actualité personnalisé avec



Fil de presse RP pour les journalistes



.

Une fois inscrits, les journalistes, blogueurs et pigistes ont accès aux éléments suivants





gratuit





caractéristiques:

Personnalisation :



Créez un fil d’actualité personnalisé qui diffusera des informations pertinentes directement dans votre boîte de réception. Personnalisez le fil d’actualité par mots-clés, secteur d’activité, sujet, géographie, etc.

Photos et vidéos :



Des milliers de ressources multimédias peuvent être téléchargées et incluses dans votre prochaine histoire.

Experts en la matière:



Accéder



ProfNet



une base de données d’experts du secteur avec lesquels vous pouvez vous connecter comme sources ou pour des citations dans vos articles.

Ressources associées:



Lisez et abonnez-vous à notre blog destiné aux journalistes et blogueurs,



Au-delà des signatures



pour des résumés de l’actualité médiatique, des conseils de rédaction, les événements à venir et bien plus encore.

À propos de PR Newswire



Depuis plus de 65 ans, PR Newswire est le leader du secteur avec le réseau de distribution le plus vaste et le plus complet de journaux, de radio, de magazines, de chaînes de télévision, de portails financiers et de publications commerciales. PR Newswire a une portée mondiale inégalée de plus de 440 000 salles de rédaction, sites Web, flux directs, journalistes et influenceurs et est disponible dans plus de 170 pays et 40 langues.

Pour toute question, contactez l’équipe à [email protected].



Afficher le contenu original pour télécharger du multimédia :



https://www.prnewswire.com/news-releases/this-week-in-tech-news-10-stories-you-need-to-see-301942398.html



Fil de presse SOURCE PR