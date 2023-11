10 histoires à voir

Un tour d’horizon des communiqués de presse de l’industrie du divertissement les plus dignes d’intérêt de la semaine par PR Newswire, y compris un nouveau Fender Stratocaster pour célébrer Bruno Mars et une nouvelle application de streaming de SiriusXM.

Fender rend hommage à l’artiste, multi-instrumentiste, auteur-compositeur et producteur Bruno Mars, lauréat d’un Grammy, avec la guitare Stratocaster® signature de l’artiste

La Bruno Mars Signature Stratocaster® a un attrait classique avec des fonctionnalités hautement optimisées qui gardent le joueur moderne à l’esprit. Mars a imaginé un instrument avec classe qui pourrait encore plaire aux shredders les plus techniques – et cette guitare signature n’est que cela. Célébrez les héros américains au Regal le 11 novembre

La Journée des anciens combattants rend hommage au service de tous les membres des forces armées des États-Unis, et le samedi 11 novembre Regal célébrera nos anciens combattants en faisant un don 1 $ de chaque vente de pop-corn à la Fondation Gary Sinise. SiriusXM dévoile une plateforme de nouvelle génération, rapprochant les fans de ce qu’ils aiment

La nouvelle application SiriusXM, qui commencera à être déployée sur l’App Store, Google Play et sur les appareils Amazon Fire le 14 décembre avec des plates-formes et des fonctionnalités supplémentaires à venir début 2024, offrira aux auditeurs une expérience de streaming plus personnalisée, plus facile à utiliser et plus décontractée, qui met la découverte au premier plan. Warner Bros. Discovery et l’Empire State Building célèbrent le 20e anniversaire du classique des Fêtes « Elf » de New Line Cinema avec une tour d’éclairage, des projections de films spéciales et un décor d’observatoire

Début 10 novembre , les visiteurs qui visitent l’observatoire du 86ème étage du bâtiment peuvent poser avec une version grandeur nature de “Buddy the Elf” avec une séance photo gratuite. Et pour couronner le tout, l’Empire State Building accueillera des projections du film “Elf” 3 décembre 10 et 17, au sommet du 80e étage du bâtiment. Une enquête montre que les Américains veulent moins de Taylor Swift dans la couverture du football

Les fans de football en ont assez Taylor Swift et sa romance avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce . Selon un 30 octobre Selon un sondage réalisé auprès de 16 000 Américains aléatoires via The American Survey (réalisé par What If Media Group), la part d’Américains qui déclarent vouloir moins de Swift dans leur couverture du football est de 89,3 %. Lions, sirènes et pirates, oh mon Dieu ! Royal des Caraïbes Icon of the Seas lance une programmation de divertissement à couper le souffle

En janvier 2024, ces vacances uniques en leur genre devraient lancer une nouvelle gamme audacieuse de spectacles à grande échelle sur les quatre « scènes » emblématiques de la compagnie de croisière – l’air, la glace, l’eau et le théâtre – ainsi que davantage de musique live et comédie que jamais. De la première interprétation du “Magicien d’Oz” en mer et un spectacle extravagant en direct jusqu’aux premiers acteurs composés de robots, de skateurs et bien plus encore, l’affiche du divertissement sur Icône est fait pour chaque type de famille et de vacancier. Janelle Monáe rejoint Milk pour célébrer les marathoniennes à New York

L’auteur-compositeur-interprète et acteur a aidé les coureuses à célébrer l’incroyable accomplissement de courir un marathon avec un DJ set stimulant au sein du VIP Recovery Lounge qui comprenait également des civières professionnelles de NY Stretch, des bottes de compression, des équipements de récupération et du lait au chocolat pour les aider à réparer et reconstruire leur muscles. Gary Sinise reçoit le Lifetime Achievement Award d’America Salutes You Concert For Gratitude qui aura lieu le 15 décembre

Alana Springsteen et War Hippies rejoignent la gamme déjà annoncée de Chrissy Metz & Dustin Lynch co-animateur/interprète ; Lecrae, Clint Noir , Lisa Hartman Noir , Lily Perle Noir , Charles Esten , Lee Greenwood , Walker Hayes , Jo Dee Messine , Craig Morgan et Chasing DaVinci Performing. SESAC célèbre les auteurs-compositeurs et éditeurs aux Nashville Music Awards 2023

Les SESAC Chanson de l’année a été décerné au hit crossover “Thank God”, écrit par Josh Hoge et Christian Stalnecker et enregistré par Kane Brown et sa femme, Katelyn Brown. Sony Music Publishing a remporté le titre de Éditeur de l’annéeaprès avoir remporté sept prix tout au long de la soirée. CraftsyTV maintenant disponible sur VIZIO WatchFree+

Désormais, les utilisateurs de VIZIO WatchFree+ ont accès 24h/24 et 7j/7 à CraftsyTV et à sa programmation, proposant des instructions d’experts et des vidéos de bricolage dans un large éventail de catégories créatives telles que le tricot, le crochet, la peinture, la pâtisserie, le quilting, la couture et bien plus encore.

Apprenez-en davantage sur les dernières publications liées au divertissement de PR Newswire et restez informé des principaux communiqués de presse en suivant @PRNtertainment sur Twitter.

