10 générateurs d’écriture IA (gratuits et payants)

Il est révolu le temps où vous deviez rédiger du contenu vous-même et où la productivité était assez faible. Vous pouvez désormais augmenter votre productivité et votre précision avec un générateur d’écriture IA. Il existe un certain nombre d’outils d’écriture d’IA rapides, intuitifs et polyvalents, mais trouver celui qui vous convient est un défi. Le paysage de l’écriture IA étant si vaste, vous pouvez facilement finir par travailler avec un outil de qualité inférieure si vous ne faites pas attention.

Cet article empêchera que cela se produise. Voici 10 excellentes options à essayer.

1. HIX.AI

HIX.AI est un excellent choix pour de nombreuses raisons, notamment la polyvalence.

Par exemple, si vous souhaitez créer différents types de contenu, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet écrivain IA. Il maîtrise plus de 120 formes d’écriture, telles que la création de hashtags, de slogans et d’histoires, ainsi que la vérification de l’orthographe, de la grammaire et du plagiat, tout en garantissant que tous les contenus sont corrects, attrayants et originaux. De plus, il est alimenté par GPT-3.5 et GPT-4, les deux modèles linguistiques les plus avancés au monde.

De plus, ArticleGPT de HIX.AI est l’outil que vous pouvez utiliser pour générer des articles basés sur des faits, optimisés pour le référencement et sans hallucinations à partir de ressources fiables, en mettant l’accent sur la factualité et la fiabilité. Il place les mots-clés naturellement dans les lignes et se conforme au style spécifié par les utilisateurs afin de transmettre le message avec précision à votre public cible.

De plus, HIX.AI propose des extensions de navigateur pour Chrome et Edge permettant de proposer des éléments en ligne en quelques secondes sur diverses plateformes, notamment Google Docs, les clients de messagerie et les plateformes de réseaux sociaux. En tapant simplement // pour activer l’assistant d’écriture afin d’écrire le contenu de votre choix, dynamisant ainsi votre flux de travail avec les prouesses de l’IA.

Avantages

Crée à peu près n’importe quelle forme de contenu

Génère du contenu unique

Interface conviviale

Base de données à jour

Les inconvénients

Maîtriser tous les outils peut prendre du temps

2. Jaspe

Jasper est un autre robot d’écriture d’IA que vous pouvez envisager. Cette plate-forme a fourni un fonctionnement solide à tous les niveaux.

Il ne vous offre pas autant de types de contenu avec lesquels travailler que HIX.AI, mais il fait quand même du bon travail à cet égard. Vous avez le choix entre plus de 50 formulaires, vous permettant de cibler différents groupes de followers.

En matière d’intégrations, Jasper ne vous limite pas à une ou deux plates-formes. Au contraire, ce modèle d’écriture d’IA fonctionne avec Chrome, Grammarly, Surfer SEO et de nombreux autres outils pour relancer votre productivité.

De plus, sa courbe d’apprentissage est minime. Même si vous avez des difficultés avec certaines fonctionnalités de cet éditeur de blog sur l’IA, vous pouvez accéder à une gamme de didacticiels. Les enregistrements de cours et de conférences sont deux des exemples les plus courants.

Enfin, Jasper dispose d’un plan commercial puissant, idéal pour la production en vrac. Il débloque également des analyses et des fonctionnalités de référencement illimitées pour une génération de contenu améliorée.

Avantages

S’intègre bien à plusieurs plateformes

Plus de 50 formes de contenu

Matériel d’apprentissage

Idéal pour les utilisateurs professionnels

Les inconvénients

3. Rytr

La dernière chose dont vous avez besoin est de vous enliser dans tous vos projets. Rytr vient à la rescousse avec des fonctionnalités de gestion transparentes. Il organise votre travail dans des dossiers pratiques, afin que vous puissiez les retrouver plus facilement. De plus, il existe une section Historique qui vous permet d’accéder à vos articles précédents à titre de référence.

En matière de flexibilité, cet outil d’écriture d’IA n’est pas trop mal du tout. Avec plus de 50 types de contenu, il s’agit d’une solution polyvalente capable de proposer des descriptions de produits, des e-mails, des articles et des arguments de vente immersifs.

En termes d’intégrations, vous ne devriez pas avoir de difficulté à ajouter ce générateur d’écriture IA à vos plateformes préférées. L’intégration de Semrush est particulièrement remarquable, car elle vous permet de créer du contenu tout en effectuant une recherche de mots clés.

Enfin, le logiciel est disponible dans plus de 30 langues, vous permettant de cibler des publics étrangers.

Avantages

Fonctionnalités de gestion de projet

Intégration Semrush

Plus de 50 types de contenu

30+ langues

Les inconvénients

Limitations du nombre de mots sur les forfaits payants

4. Écrit sonique

Beaucoup considèrent Writesonic comme le meilleur assistant d’écriture IA pour une utilisation en entreprise. Même si cela peut sembler un peu exagéré, cette affirmation a du mérite.

C’est parce que Writesonic propose des outils dédiés à différents départements. Par exemple, supposons que vous ayez une équipe de commerce électronique dans votre entreprise, elle peut utiliser le logiciel pour rédiger des pages de destination, des publicités et d’autres types de textes de vente. Cela garantit que le contenu correspond à leurs objectifs, se traduisant par des campagnes plus efficaces.

Un autre avantage de Writesonic est qu’il fonctionne sur GPT-4. Il a tendance à fournir un contenu de meilleure qualité que certaines autres plates-formes utilisant des modèles plus anciens.

Pour couronner le tout, Writesonic est parfait pour rédiger des publicités. Que vous ayez besoin de publicités Facebook ou Google, l’outil peut les générer en quelques secondes.

Avantages

Différentes versions pour différents départements

Fonctionnement GPT-4

Annonces rationalisées

Les inconvénients

Fonctionnalités de personnalisation et d’édition limitées

5. Simplifié

Comme son nom l’indique, Simplified consiste à simplifier la rédaction de votre contenu. Il le fait à travers plus de 50 modèles, notamment des articles de blog, des extensions de phrases, des réécrivains, des fonctionnalités de paraphrase et des descriptions de produits.

De plus, ce programme d’écriture d’IA dispose d’une option de planification pratique. Vous pouvez publier votre contenu dès qu’il est prêt ou le programmer à un autre moment.

La personnalisation est également louable. L’outil vous permet de choisir parmi plus de 10 tons, afin que vous puissiez adapter votre contenu à votre public cible.

Avantages

Plus de 50 modèles

Planification du contenu

Personnalisation robuste

Les inconvénients

6. Copier.ai

Si vous vous inquiétez de la protection des données, vous avez besoin d’une plateforme qui ne permet pas les fuites d’informations. Copy.ai fait un excellent travail à cet égard. En tant qu’outil d’écriture d’IA conforme SOC II, il traite et stocke vos données dans des solutions ultra-sécurisées.

En termes de flexibilité, Copy.ai est à la hauteur de la crème de la crème des rédacteurs d’IA. Il propose de nombreux modèles différents et crée du contenu pour une gamme de départements. Le commerce électronique, le référencement, le marketing et les ventes ne sont que quelques-uns des flux de travail pour lesquels ce programme est conçu.

De plus, l’application s’intègre à un certain nombre de systèmes de gestion de contenu. En tant que tel, il est parfait pour le montage et les collaborations.

Avantages

Plateforme sécurisée

Générateur de contenu polyvalent

Idéal pour le travail d’équipe

Les inconvénients

Nécessite une vérification approfondie des faits

7. N’importe quel mot

Nous avons couvert quelques rédacteurs d’IA destinés à une utilisation en entreprise. N’importe quel mot rejoint la mêlée.

Ce qui le rend idéal pour une utilisation en entreprise est son évolutivité. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, vous n’aurez aucun problème à l’intégrer à votre lieu de travail. En effet, le plan Business offre des sièges et des espaces de travail illimités.

Quant à la génération de contenu elle-même, l’outil excelle dans la mise à disposition de différents types de copies. Que vous ayez besoin de descriptions de produits et d’annonces ou de publications et d’e-mails sur les réseaux sociaux, Anyword ne vous décevra pas.

En plus de cela, cet écrivain de blog sur l’IA a d’excellents scores de performances. Il compare vos publications à celles de vos concurrents, vous permettant d’analyser votre contenu et de déterminer comment l’améliorer.

Avantages

Parfait pour les affaires

Variété de contenu

Des analyses puissantes

Les inconvénients

Cher si vous souhaitez utiliser toutes les fonctionnalités

8. Forge d’articles

Parfois, la vitesse compte le plus lors de la production de contenu. Si telle est votre priorité, consultez Article Forge. Une fois que vous avez fourni à l’outil votre contribution (mots clés, langue et longueur souhaitée), il faut moins d’une minute pour rédiger certains des articles les plus longs.

Mieux encore, il n’y a aucun risque de plagiat. Cet outil de rédaction d’IA garantit que tout le contenu est original, qu’il s’agisse de publications sur les réseaux sociaux, d’articles longs ou de publicités.

De plus, la plateforme se tient au courant des derniers événements. Il utilise des informations en temps réel pour vous aider à rédiger des articles sur les sujets les plus récents.

Avantages

Super rapide

Contenu original

Écrit sur les dernières nouvelles

Les inconvénients

9. WordAI

WordAI complète notre liste des meilleurs outils d’écriture d’IA. Le point fort de cette plateforme est sa capacité à paraphraser le contenu quasiment indéfiniment. Donnez-lui un bloc de texte et il peut générer jusqu’à 1 000 nouvelles versions.

Comme Article Forge, WordAI garantit que vous n’aurez pas de problèmes de plagiat. Tout le contenu est original, vous permettant de le réutiliser.

Enfin, beaucoup préfèrent WordAI à certains autres rédacteurs d’IA en raison de son prix abordable. Il existe un essai gratuit de trois jours et un plan Starter à 9 $.

Avantages

Outil de réécriture puissant

Pas de plagiat

Abordable

Les inconvénients

Manque de personnalisation et d’édition avancée

10. Cliquez vers le haut

ClickUp est l’une des plateformes de productivité les plus connues, avec une grande variété d’outils pour vous aider à travailler plus rapidement. Ils ont récemment ajouté un générateur d’écriture IA au mix.

Le plus grand avantage de ClickUp est qu’il s’intègre parfaitement aux autres outils de la suite ClickUp. Par exemple, si vous souhaitez prendre des notes dans votre bloc-notes en ligne, l’écrivain IA vous permettra de le faire plus rapidement et avec plus de précision.

Ce n’est pas la seule intégration avec ce logiciel. Il s’intègre à plus de 1 000 programmes et applications, vous permettant d’augmenter votre productivité à tous les niveaux.

De plus, ClickUp est très polyvalent. Les articles de blog, les articles longs, les études de cas, les mémoires, les plans, les e-mails et les descriptions de produits ne sont que quelques-uns des types de contenu qu’il peut générer.

Avantages

Complète les applications ClickUp

Plus de 1 000 intégrations

Générateur de contenu diversifié

Les inconvénients

Toutes les intégrations ne sont pas fluides

Courbe d’apprentissage abrupte avec certaines formes de contenu

Amenez vos flux de travail vers de nouveaux sommets avec une solution d’écriture d’IA perfectionnée

Choisir un outil d’écriture d’IA était autrefois un jeu de hasard, mais ce n’est plus le cas. Utilisez l’un des 10 outils ci-dessus et vous n’aurez plus besoin de risquer la précision et la rapidité lors de la génération de contenu, car des options de qualité supérieure sont facilement disponibles.

La seule question est : laquelle choisir ? Bien que chaque produit apporte beaucoup, aucun n’est aussi polyvalent et raffiné que HIX.AI.

Pensez-y : avec plus de 120 types de contenu, les possibilités de génération de copies immersives sont infinies. De plus, grâce à des algorithmes de pointe, tous les longs articles générés sont vérifiés et sans hallucinations. Enfin, vous bénéficiez d’une extension Chrome pour augmenter la productivité avec un flux de travail amélioré.